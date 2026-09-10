Il catenaccio non basta: è 0-1 al Maradona

Esordio in Champions amaro, ma solo in parte, per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri lottano, difendono e cercano di ripartire. Ma la superiorità dell'avversario è netta, soprattutto nel secondo tempo.

Gunners che dal canto proprio, hanno gestito la partita in maniera esemplare. Palla sempre tra i piedi e nella metà campo avversaria, pochissimi rischi, ma tanti errori sotto porta, che hanno permesso ai partenopei di crederci fino in fondo.

Il match

In un Maradona ovviamente caldissimo, la partita inizia su ritmi decisamente alti, almeno per i primi 15'. Durante i quali abbiamo diverse conclusioni verso entrambe le porte: prima Saka impensierisce Meret; poi De Bruyne e Politano, che riescono a calciare verso Raya, ma senza impensierirlo. Inizia poi il dominio Gunners: al 22esimo infatti arriva subito l'occasione più importante di tutto il primo parziale. Un ottimo cross dalla destra da parte di Eze, giunge perfettamente a destinazione sulla testa di Merino, il quale colpisce a botta sicura, il portiere azzurro però è reattivo, e riesce a deviare incredibilmente sopra la traversa. L'Arsenal continua a spingere, ed intorno minuto 30 ha due ottime occasioni: la prima con Eze, che dalla sinistra calcia poco a lato, la seconda, ed anche la più clamorosa invece appartiene a Bukayo Saka, il quale prima si inserisce perfettamente in area di rigore, e poi però a pochissimi metri dalla porta calcia inspiegabilmente alle stelle. Il primo tempo continua sulla stessa lunghezza d'onda ma senza altre occasioni nitide da entrambe le parti.

Nella seconda frazione non cambia il canovaccio del match: i Gunners spingono, i partenopei cerano di chiudersi negli ultimi 25 metri per poi provare a ripartire. Dopo solamente 5 minuti dalla ripresa del gioco, ecco subito la prima grande occasione: su un'ottima sponda di testa di White, arriva Hincapìe che da pochi centimetri di distanza dalla porta di Milinkovic-Savic, subentrato a Meret a causa di un infortunio, calcia altissimo con il sinistro. Nonostante i diversi errori, l'Arsenal continua a macinare occasioni: prima con Merino da fuori area, ma con il pallone che viene agilmente controllato dall'estremo difensore partenopeo; poi con Rice, il quale, dalla stessa distanza del compagno, calcia ma non trova la porta di poco. Poi al 75esimo la rete decisiva: dopo uno scambio sula destra tra Odegaard, Bruno Guimaraes, White e Tzolis, la palla dal greco, torna proprio al capitano norvegese dell'Arsenal, il quale dal limite dell'area libera un mancino fantastico, che prima, viene sfiorato da Milinkovic-Savic, poi tocca il palo, ed infine si insacca; Per la rete che vale il vantaggio Gunners al Maradona. Allegri allora prova riprenderla con i cambi: Lucca e Neres, per Hojlund e Lobotka, ma le cose non cambiano. L'Arsenal, nonostante abbia trovato la rete del vantaggio non molla un centimetro e continua a dominare il gioco, senza soffrire mai i tentativi di ripartenza del Napoli. Anzi, ha altre occasioni per chiudere definitivamente il match. Al minuto 84 infatti, Zubimendi recupera un'ottima palla nella propria metà campo, innesca Odegaard, il quale, con un Napoli totalmente sbilanciato in avanti, serve Havertz, che punta immediatamente dritto verso la porta napoletana. È un 2 contro 1. Appena viene affrontato da Rafa Marin, infatti, il tedesco serve Madueke, il quale si trova solo davanti a Milinkovic-Savic, ma lo colpisce in pieno; palla che poi torna allo stesso esterno inglese, il quale si defila e serve Tzolis che sta arrivando di rincorsa, il greco calcia a botta sicura, ma colpisce Marin sulla linea di porta. Ennesimo errore sotto porta dei ragazzi di Arteta, ai quali il risultato finale risulta piuttosto stretto, date tutte lo occasioni create. Termina così, con una sconfitta per 0-1, la prima di Allegri in Champions League sulla panchina del Napoli.

il sinistro vincente di capitan Odegaard che ha regalato la vittoria ai Gunners/ arsenal.com

I prossimi impegni delle due squadre

I partenopei, affronteranno il Villareal allo Estadio della Ceramica, nel prossimo turno della massima competizione europea, martedì 13 ottobre. Adesso però, dopo le tre sconfitte consecutive contro Como, Inter ed Arsenal, ospiteranno il Bologna al Maradona alle ore 18 di domenica 13 settembre 2026, per cercare la seconda vittoria stagionale, la prima davanti ai napoletani.

L'Arsenal invece, si trova in testa alla classifica di questa Premier League, a punteggio pieno, dopo 3 giornate. Sabato 12 settembre alle ore 21 volerà sul campo estremamente ostico del Sunderland, per provare a sperare nel passo falso del Man City di Maresca, in modo da rimanere soli in vetta. Nel prossimo turno di Champions invece, ospiterà all'Emirates il Lille di Davide Ancelotti, reduce dal rocambolesco 2-3 subito in casa dal Betis.