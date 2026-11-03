Porto-Napoli: Allegri sotto pressione, Farioli cerca punti

La Champions League torna a bussare alla porta del Napoli e lo fa nel momento più complicato della gestione di Massimiliano Allegri. Gli azzurri sono attesi all'Estádio do Dragão per affrontare il Porto di Francesco Farioli nella quarta giornata della massima competizione europea. Una sfida che mette di fronte due squadre reduci da percorsi profondamente differenti, ma accomunate dalla necessità di trovare risposte sul palcoscenico continentale.

Se il Porto sta dominando il campionato portoghese senza però riuscire a replicare gli stessi risultati in Europa, il Napoli attraversa una crisi che sembra coinvolgere ogni aspetto del club: dai risultati sul campo alla tenuta fisica della rosa, fino al rapporto sempre più complicato con una tifoseria che ha ormai esaurito la pazienza.

Porto, la macchina perfetta di Farioli si inceppa in Europa

Dieci partite, dieci vittorie, trenta punti. Il cammino del Porto nella Primeira Liga rasenta la perfezione e porta inevitabilmente la firma di Francesco Farioli, tecnico italiano che sembra aver trovato in Portogallo l'ambiente ideale per esprimere la propria idea di calcio.

I Dragões hanno conosciuto soltanto la via della vittoria in campionato, imponendosi con una continuità impressionante e dimostrando una solidità che li rende, almeno sul fronte nazionale, una macchina apparentemente senza difetti. Eppure, quando risuona l'inno della Champions League, la musica cambia completamente.

Tre partite, tre sconfitte. Il Porto europeo è lontano parente della formazione che domina in patria e la sfida contro il Napoli rappresenta un'occasione decisiva per interrompere la serie negativa e conquistare finalmente i primi punti nella competizione.

Farioli sa bene che davanti ai suoi uomini ci sarà un avversario ferito, alle prese con una situazione tecnica e ambientale estremamente delicata. Una circostanza che potrebbe trasformarsi in un'opportunità, ma che non deve far sottovalutare il valore della rosa azzurra.

Farioli-Porto

Napoli, la sconfitta con la Juventus riapre tutte le ferite

Se in casa Porto il problema sembra limitarsi al rendimento europeo, a Napoli la situazione appare decisamente più complessa.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva in Portogallo dopo la brutta sconfitta sul campo della Juventus di Luciano Spalletti, una battuta d'arresto che ha riportato prepotentemente a galla tutti i limiti mostrati dagli azzurri in questo complicato avvio di stagione.

Le difficoltà sembravano essere state momentaneamente nascoste dal pareggio contro la Roma, arrivato comunque dopo una situazione di vantaggio, e dalle successive vittorie contro Bodø/Glimt e Monza. Risultati che avevano restituito un pizzico di serenità all'ambiente, alimentando la speranza che il Napoli avesse finalmente trovato la strada giusta.

La trasferta di Torino, però, ha raccontato una realtà ben diversa.

Una squadra fragile, incapace di trovare continuità e ancora lontana da quell'identità che Allegri avrebbe dovuto costruire. Il problema non sembra essere soltanto legato ai risultati, ma soprattutto alla sensazione che, dopo diversi mesi, il progetto tecnico fatichi ancora a prendere forma.

E il tempo, inevitabilmente, comincia a stringere.

FOTO: Juventus-Napoli

Un ambiente incandescente tra contestazione e voci di cessione

Attorno al Napoli si respira un clima sempre più pesante. La tifoseria sembra aver raggiunto il limite della sopportazione, manifestando un malcontento che non riguarda più soltanto le singole prestazioni, ma l'intera direzione intrapresa dal club.

A rendere ancora più delicata la situazione contribuiscono le indiscrezioni su una possibile cessione della società da parte di Aurelio De Laurentiis. Le voci relative alla cordata guidata da Rizzetta continuano ad alimentare il dibattito sul futuro della proprietà, in attesa di eventuali sviluppi concreti.

Il risultato è un ambiente attraversato da tensioni e interrogativi, nel quale ogni partita rischia di trasformarsi in un referendum sul presente e sul futuro del Napoli.

Una situazione tutt'altro che ideale per una squadra chiamata a ritrovare fiducia proprio mentre le certezze sembrano diminuire di settimana in settimana.

Matt Rizzetta

Infermeria piena: dieci infortunati e Primavera in soccorso

Come se non bastassero le difficoltà tecniche e ambientali, Allegri deve fare i conti con una vera e propria emergenza fisica.

Gli ultimi a fermarsi sono stati Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne, che portano a dieci il numero degli infortunati, aggiungendosi ad Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Lobotka, Neres, Olivera e Spinazzola.

A questi si aggiunge Marianucci, indisponibile per la competizione in quanto escluso dalla lista UEFA.

Una situazione che riduce drasticamente le possibilità di scelta del tecnico livornese, costretto a ricorrere anche ad alcuni giovani della Primavera per completare il gruppo dei convocati.

L'unica notizia incoraggiante potrebbe arrivare da Rasmus Højlund, che dovrebbe recuperare e tornare a disposizione per guidare l'attacco azzurro. Un rientro prezioso, in una squadra che ormai sembra dover fare i conti con le assenze prima ancora che con gli avversari.

Gli infortuni rappresentano un'attenuante importante, ma non possono spiegare da soli tutte le difficoltà di una stagione che, almeno fino a questo momento, ha tradito buona parte delle aspettative.

Al Do Dragão per reagire: il Napoli non può più aspettare

In un campionato che sembra già aver ridimensionato le ambizioni iniziali, la Champions League può ancora rappresentare un'opportunità per dare un senso diverso alla stagione azzurra.

Il Napoli deve provare a raccogliere punti, consolidare il proprio percorso europeo e spingersi il più avanti possibile nella competizione. Non soltanto per ragioni sportive, ma anche per restituire entusiasmo a un ambiente che sembra aver smarrito fiducia nel progetto.

Dall'altra parte ci sarà un Porto affamato di punti europei, guidato da un allenatore che in patria sta dimostrando tutto il proprio valore e che avrà una motivazione in più per lasciare il segno.

Per Allegri, invece, sarà l'ennesimo esame di una stagione fin qui avara di soddisfazioni.

Al Dragão serviranno punti, carattere e soprattutto una reazione. Perché, tra un'infermeria che non si svuota, una piazza in fermento e una classifica che preoccupa, il Napoli non può più permettersi errori di percorso.