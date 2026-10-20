Notte di gloria e infortunati a Parigi

Al Parco dei Principi di Parigi va in scena uno dei big match più belli ed entusiasmanti di tutta la Champions League, almeno sulla carta. In terra francese, ad affrontare il PSG, arrivano gli spagnoli del Barcellona.

Entrambe le squadre a punteggio pieno, con due vittorie in due partite, si affrontano per contendersi 3 punti importantissimi per la classifica della League Phase di Champions.

Primo tempo: tanto PSG e le prime sirene dell'infermeria

Il primo tempo di PSG-Barcellona si apre con i parigini arrembanti e più convinti rispetto ai ragazzi allenati da Hansi Flick: dopo solo 2 minuti di gioco Kvaratskhelia colpisce il palo dalla distanza.

Al minuto 20 arriva la prima "sirena": il PSG deve rinunciare al suo numero 10 Dembélé, fermato da un problema fisico. Al suo posto Luis Enrique si affida all'ex di giornata, lo spagnolo Ferran Torres.

Il numero 9 parigino ha subito la possibilità di punire la sua ex squadra, ma il suo tentativo sbatte addosso a Joan Garcia.

Le sirene, dopo 7 minuti, suonano anche per gli spagnoli: al 27' a lasciare il campo è Dani Olmo, sostituito da Fermin Lopez.

Il PSG continua a fare la partita e sfiora il vantaggio per 3 volte nella stessa azione, con Joan Garcia chiamato a compiere due interventi miracolosi e Pedri impegnato in un salvataggio fondamentale.

Ma alla fine i parigini sfondano: errore di Yamal in disimpegno, la palla giunge al limite a Doué che controlla, sposta sul destro e da fuori area punisce il Barcellona, siglando l'1-0 dei francesi.

Il primo tempo si chiude con un'occasione gigantesca per i ragazzi di Flick: Fermin Lopez si invola contro Safonov, prova il pallonetto che viene deviato e poi, sulla linea, viene allontanato da Pacho.

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Secondo tempo: tanti gol, ma quanti infortuni

Il secondo tempo si apre sullo stesso filone del primo. Dopo soli 6 minuti il PSG ha la sua occasione per il raddoppio, ma Hakimi si fa murare il tentativo da Joan Garcia.

Dopo 5 minuti è il Barcellona a dare un segno di vita, e arriva con quello che forse è stato fino a quel momento il migliore in campo blaugrana. Su un filtrante profondo di Fermin Lopez, il classe 2007 Xavi Espart si lancia nello spazio, brucia Lucas Hernandez e di destro supera Safonov, firmando l'1-1.

Al 59' Luis Enrique torna ad avere problemi d'infermeria: nello stesso momento si fermano sia il capitano Marquinhos sia il georgiano Kvaratskhelia. Per quest'ultimo si teme un brutto infortunio al ginocchio.

Al 72' c'è luce per il PSG: dopo un palo di Ferran Torres, i parigini trovano il gol del 2-1 da calcio d'angolo con lo stacco imperioso di Lucas Hernandez.

Ma il Barcellona sembra vivo e, con la sua stella (stasera leggermente spenta) trova il gol del pareggio. Lamine Yamal punta Zaire-Emery sulla fascia destra, lo brucia e con la punta buca Safonov per il 2-2.

Nonostante la tanta qualità offensiva, la difesa blaugrana continua a fare acqua da tutte le parti: dopo solo due minuti Vitinha riceve al limite e, con tutta la tranquillità del mondo, riesce a impattare di destro al volo e a siglare il 3-2.

E, dopo 5 minuti di gioco, arriva la firma del 4-2 che vale i 3 punti per i ragazzi di Luis Enrique: Hakimi sguscia in area e, con un cross basso, pesca Fabian Ruiz solo sul secondo palo che accompagna in porta il pallone.

Il triplice fischio di Michael Oliver sancisce il primo posto momentaneo per il PSG, tra gli applausi del pubblico presente al Parco dei Principi.

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Top e Flop: le scelte

TOP: Xavi Espart. Il talentino blaugrana chiude ogni spazio disponibile a Kvaratskhelia e, prima di uscire, si concede anche di segnare il gol del pareggio. Ah, è un altro 2007 cresciuto a Barcellona. CANTERANO

FLOP: Lamine Yamal. Se il TOP poteva esser dato a un parigino, il FLOP era certamente da dare sponda blaugrana. E sì, nonostante il gol, lo prende Yamal. Perché il gol dell'1-0 è un suo errore. Ed è uno dei tantissimi errori di stasera. Stasera ci si aspettava molto di più. STELLA SENZA LUCE

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Tabellino e formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos (59' Zabarny), Pacho, Lucas Hernandez (78' Zaïre-Emery); João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; D. Doué (78' Mayulu), O. Dembélé (20' Ferran Torrez), Kvaratskhelia (59' Akliouche).

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; João Cancelo, Cubarsí, G. Martin, Xavi Espart (74' Alejandro Baldé); Marc Bernal (60' Rodri), Pedri (60' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (27' Fermin Lopez), Gordon; Raphinha (60' Adeyemi).

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Gol: Doué (P), Xavi Espart (B), Lucas Hernandez (P), Lamine Yamal (B), Vitinha (P), Fabian Ruiz (P).

Ammoniti: João Cancelo (B)