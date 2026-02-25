Notte di Champions: Atlético, Newcastle e Leverkusen agli ottavi

Le sfide del 24 febbraio hanno mostrato l’Atlético Madrid decisivo, il Newcastle che prova a chiudere i conti fin da subito e il Bayer Leverkusen che preferisce prendere tutto con calma.

Sørloth show, l’Atlético accelera quando serve

Contro il Club Brugge, l’Atlético parte compatto, corto, con un copione europeo ben delineato. A rompere l’equilibrio è Alexander Sørloth, che attacca con i tempi giusti indirizzando la gara. Su palla inattiva arriva il pari belga riaprendo la sfida, ma nella ripresa i rojiblancos mostrano una verticalità imponente presenza nell’area avversaria e maggiore intensità nelle seconde palle. Sørloth con una tripletta concretizza il match con forza fisica e lettura degli spazi.

Approccio opposto per il Newcastle contro il Qarabağ FK

Il ritmo é altissimo fin dal primo minuto e la gara viene indirizzata quasi subito. Il gol lampo di Tonaliaccende lo stadio e quello di Joelinton consolida il vantaggio. Nella ripresa gli inglesi trovano ancora la via del gol ma concedono qualcosa di troppo nelle transizioni. Il 3-2 finale conferma comunque la qualificazione: il Newcastle vola agli ottavi consapevole però che contro avversari di livello superiore servirà maggiore equilibrio.

Leverkusen, maturità europea

Il Bayer Leverkusen sceglie invece la via più razionale contro l’Olympiacos FC. La squadra di Xabi Alonso controlla ritmo e spazi. Lo 0-0 basta e avanza. Con questa partita hanno dimostrato una difesa ordinata, possesso pulito e pochissimi rischi concessi. È una qualificazione meno rumorosa, ma forse la più “europea” della serata.

Il verdetto e le prospettive

Il verdetto finale dei playoff di UEFA Champions League 2025/26 ha confermato la qualificazione di Atlético Madrid, Newcastle United e Bayer Leverkusen agli ottavi di finale della competizione. L’Atlético Madrid ha ottenuto il pass grazie a una vittoria per 4-1 contro il Club Brugge nel ritorno dei playoff, dopo il pareggio per 3-3 all’andata: decisiva è stata una tripletta dell’attaccante norvegese Alexander Sørloth, oltre al gol di Johnny Cardoso, che hanno portato i Colchoneros a un complessivo 7-4 nei due incontri.

L’Atlético Madrid affronterà una tra Liverpool o Tottenham Hotspur. Il Newcastle, forte della sua stagione di Premier League potrebbe incrociare Chelsea o Barcellona, con quest’ultima che lo ha già affrontato nella fase a gironi mentre il Leverkusen aspetta l’estrazione per scoprire se si troverà di fronte una tra le grandi favorite come Bayern Monaco o Arsenal. Il passaggio del turno di queste tre squadre proietta anche le ambizioni europee di andare oltre gli ottavi in una Champions League sempre più imprevedibile.