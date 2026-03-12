Una notte di Champions da sogno

La Champions League torna a regalare spettacolo e gol nella serata di mercoledì 11 marzo, con le gare d’andata degli ottavi di finale che hanno offerto risultati sorprendenti e partite ricche di emozioni.

Tra goleade, pareggi combattuti e prestazioni individuali straordinarie, la massima competizione europea entra nel vivo e lascia aperti molti scenari in vista delle sfide di ritorno.

Valverde show: il Real Madrid travolge il Manchester City

La partita più attesa della serata era senza dubbio quella del Santiago Bernabéu tra Real Madrid e Manchester City, e il match non ha deluso le aspettative. I blancos hanno dominato la gara imponendosi con un netto 3-0, grazie a una prestazione straordinaria di Federico Valverde.

Il centrocampista uruguaiano è stato protagonista assoluto segnando una tripletta in appena ventidue minuti nel primo tempo, mettendo subito in difficoltà la difesa inglese e indirizzando la gara in favore dei madrileni. Il City di Pep Guardiola, nonostante la presenza di Erling Haaland in attacco, è apparso poco incisivo e incapace di reagire alla pressione del Real.

Il risultato mette ora i campioni d’Europa in una posizione di grande vantaggio in vista della gara di ritorno all’Etihad Stadium, dove la squadra inglese sarà chiamata a un’impresa per ribaltare il pesante passivo.

PSG dominante: Chelsea travolto a Parigi

Grande spettacolo anche al Parc des Princes, dove il Paris Saint-Germain ha superato il Chelsea con un convincente 5-2. I parigini hanno messo in mostra un attacco devastante, segnando con Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha e con la doppietta finale di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Chelsea ha provato a restare in partita grazie ai gol di Malo Gusto ed Enzo Fernández, ma la superiorità offensiva del PSG è stata evidente per gran parte della gara. La squadra francese ha infatti gestito meglio il ritmo del match e sfruttato ogni occasione per colpire la difesa londinese.

Con questo risultato il PSG si presenta alla sfida di ritorno a Stamford Bridge con un vantaggio significativo e con la concreta possibilità di staccare il pass per i quarti di finale.

Arsenal salvato nel finale contro il Leverkusen

Molto più equilibrata la sfida tra Bayer Leverkusen e Arsenal, terminata 1-1 alla BayArena. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, la gara si è accesa nella ripresa quando Robert Andrich ha portato in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’Arsenal ha però reagito nel finale e ha trovato il pareggio all’89° minuto con Kai Havertz, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore assegnato dopo l’intervento del VAR.

Il pareggio mantiene il confronto apertissimo in vista della gara di ritorno all’Emirates Stadium, dove i londinesi proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione.

Colpo Bodø Glimt: Sporting battuto 3-0

Tra i risultati più sorprendenti della serata spicca la vittoria del Bodø Glimt, che davanti al proprio pubblico ha superato lo Sporting Lisbona con un netto 3-0.

La squadra norvegese ha disputato una partita di grande intensità e organizzazione, trovando la rete con Sondre Brunstad Fet su rigore, Ole Didrik Blomberg e Kasper Høgh.

Il successo permette al Bodø Glimt di presentarsi al ritorno in Portogallo con un margine molto importante e con concrete speranze di qualificazione.

Una Champions sempre più spettacolare

La serata del 11 marzo ha confermato ancora una volta quanto la Champions League sia capace di regalare partite spettacolari e imprevedibili. Tra goleade, colpi di scena e prestazioni individuali di alto livello, gli ottavi di finale promettono grande equilibrio e sfide ancora tutte da decidere.

Le gare di ritorno, in programma la prossima settimana, diranno quali squadre riusciranno a proseguire il cammino verso la finale di Budapest, continuando a inseguire il sogno di sollevare il trofeo più prestigioso del calcio europeo.