Il Milan si qualifica ai gironi di Europa League vincendo una delle gare più strane di sempre

Una, se non la più pazza partita di sempre degli ultimi anni. Alla fine conta il risultato: il Milan si qualifica ai gironi di Europa League battendo il Rio Ave al termine di una gara interminabile e conclusa 11-10 dopo una interminabile lotteria dei calci di rigore.

Un primo tempo privo di emozioni e di azioni pericolose con la gara caratterizzata anche dal forte vento che spira a Villa do Conde. 45 minuti equilibrati con pochissime occasioni da gol se non un paio di squilli dalla lunga distanza di Hernandez e Calhanoglu con il Milan in difficoltà senza i suoi punti di riferimento in attacco ovvero Ibrahimovic e Rebic.

La ripresa è sicuramente più dinamica con i gol di Saelemaekers e Geraldes che portano la sfida ai supplementari che si aprono con la doccia fredda del gol di Gelson Dala e con la gioia in chiusura di Calhanoglu su rigore al 120esimo. Sfida interminabile e conclusa 11-10 per il Milan dopo la lotteria dei calci di rigore.

Obiettivo raggiunto per il Milan che ora aspetta i sorteggi dei gironi in programma domani prima di rituffarsi in campionato già domenica.

https://twitter.com/acmilan

LA PARTITA

Prima azione interessante per il Milan: Bennacer lancia per Castillejo che cerca l'imbucata per Saelemaekers ma era finito in fuorigioco. Il Rio Ave fa tanta densità in zona mediana con i rossoneri che concedono qualcosa di troppo in fase offensiva.

Tentativo di Theo Hernandez su calcio di punizione, ma il suo sinistro finisce sul fondo. Il ritmo partita è molto basso, le manovre sono lente con le squadre che sembrano essere prudenti rispetto a propositive.

Al 25esimo non si registra ancora nessun tiro in porta con una fase di stallo profonda del match. I padroni di casa si chiudono bene con il Milan che fa fatica a creare occasioni. Il vento a Villa do Conde non aiuta con i rossoneri che non riescono ad essere precisi soprattutto nell'ultimo passaggio.

Sul finale del primo tempo arriva il primo squillo del Rio Ave che ci prova dalla distanza Carlos Mane, parata molto agevole di Donnarumma.

https://twitter.com/acmilan

Ad inizio ripresa Stefano Pioli inserisce Brahim Diaz per uno spento Castillejo ed il Milan trova quasi subito la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un corner dagli sviluppi dello stesso la palla finisce a Saelemaekers che dal limite dell'area stoppa e tira nell'angolo basso di sinistra. Nulla da fare per Kieszek, Milan in vantaggio!

I rossoneri prima sfiorano il raddoppio sul bel calcio di punizione di Calhanoglu, ma nell'azione successiva Piazon serve Geraldes che di destro batte Donnarumma con un tiro sotto la traversa. Parità in Portogallo!

Si va ai tempi supplementari e dopo nemmeno un minuto arriva la doccia fredda per il Milan con il vantaggio del Rio Ave che ribalta la gara con Robson Dala che incrocia col sinistro sul palo più lontano di Gigio. Pioli inserisce sia Colombo e Tonali, ma i rossoneri pareggiano i conti solo al 120' con Calhanoglu su rigore segna il 2-2.

Sono stati 24 i rigori battuti, 12 per parte: una serie incredibile con errori di Colombo, Bennacer e Donnarumma per i rossoneri. L'errore decisivo però è stato del difensore del Rio Ave ovvero Santos con l'estremo portiere del Milan che neutralizza il rigore e consente al Diavolo di qualificarsi alla fase a gironi di Europa League.

IL TABELLINO

Rio Ave-Milan 2-2 (10-11 dcr)

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Filipe Augusto, Tarantini; Piazon, Lopes, Mané; Moreira. A disp.: Vieira; Gelson, Geraldes, Jambor, Amaral, Gabrielzinho, Pereira. All.: Mario Silva. AC

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Maldini. A disp: Tătărușanu; Laxalt; Díaz, Krunić, Tonali; Colombo, Leão. All.: Pioli.

Marcatori: 51′ Saelemaekers (M), 72′ Geraldes (R), 92′ Gelson (R), 120′ Calhanoglu

Ammoniti: 15′ Borevkovic (R), 41′ Moreira (R), Santos (R), 61′ Theo Hernandez (M), 64′ Augusto (R), 68′ Tarantini (R), 97′ Leao (M)

Espulsi: 121' Borevkovic (R)