Europa League - Il Milan batte il Bodo/Glimt ma che sudata

Il Milan soffre ma batte il Bodo/Glimt per 3-2: la doppietta di Calhanoglu e il gol dell'esordiente Colombo trascinano i rossoneri al playoff di Europa League dove affronteranno il Rio Ave che ha battuto il Besiktas ai rigori. Attenzione che prima ci sarò il Crotone in campionato.

La squadra di Pioli vince anche se Ibrahimovic (positivo al corona virus ndr oltre ai mancanti già noti come Rebic, Leao, Romagnoli, Musacchio e Duarte) ma soffrono molto di più del previsto: i norvegesi, fin dai primi minuti, dimostrano di non essere venuti a Milano in gita, anzi passano anche in vantaggio.

LA PARTITA

Il Milan parte subito in modo aggressivo soprattutto con Calhanoglu subito molto attivo: al 6' il turco vede il portiere avversario fuori dai pali e prova il pallonetto da centrocampo, ma non trova lo specchio della porta.

Buono l'approccio del Bodo/Glimt che si difende bene, non permette le ripartenze ai rossoneri e addirittura passa in vantaggio al 15': Hauge va via in dribbling sulla sinistra a Kessié serve in mezzo per la conclusione di prima di Junker che spinge in rete.

Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro del campo che il Milan pareggia i conti con Calhanoglu: il turco riceve palla spalle alla porta, controlla e scarica il pallone sotto la traversa alla destra del portiere.

I rossoneri dopo lo shock iniziale iniziano a carburare e trovano parecchie occasioni pericolo sulla sinistra di Theo Hernandez e dall’irruenza di Kessié, ma solo al 33’ riescono a colpire con forse l'uomo, o meglio il ragazzo più atteso in queste ore, Lorenzo Colombo: a soli 18 anni realizza il gol del vantaggio con un tocco comodo da pochi passi.

Ad inizio ripresa la partita si mette in discesa per il Milan quando Calhanoglu sigla la doppietta: al 50', sugli sviluppi di un corner, il turco calcia un destro perfetto ed insacca in rete il 3-1.

Nell'ultima parte della gara però la condizione fisica dei norvegesi mette in crisi i rossoneri ed al 55' accorciano cinque minuti con una fulminea conclusione vincente di Hauge. Il Bodo ci crede e spaventa il Milan prima con Zinckernagel e poi impegna Donnarumma con un colpo di testa di Saltnes a pochi minuti dalla fine e lo stesso si divora il goal del pareggio al 92'.

Finisce così: il Milan si qualifica ai playoff di giovedì prossimo contro il Rio Ave e sarà l'ultimo ostacolo tra i rossoneri e la fase a gironi dell’Europa League.

IL TABELLINO

MILAN-BODO GLIMT 3-2

Marcatori: 15’ Junker, 16’ e 51’ Calhanoglu, 32’ Colombo, 55’ Hauge

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (Tonali 80’); Castillejo (Krunic 65’), Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo (Maldini 57’). A disp.: Tataturanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Diaz, Krunic, Maldini. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet (Konradsen 65’), Berg, Saltnes (Solbakken 81’); Zinckernagel, Junker (Boniface 90’), Hauge. A disp.: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. All.: Knutsen.

Arbitro: Fran Jovic

Note:

Ammoniti: 69’ Konradsen