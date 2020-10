Europa League - Il Milan batte lo Shamrock Rovers e passa il turno

Il Milan inizia molto bene la stagione battendo Shamrock Rovers 2-0. Al Tallaght Stadium di Dublino decidono le reti di Ibrahimovic nel primo tempo e Calhanoglu nella ripresa, ma decisivo anche Gigio Donnarumma reattivo in diverse occasioni. Una partita convincente per la squadra di pioli soprattutto nel primo tempo ma, come normale, da segnalare un evidente calo nella parte finale della gara.

Una vittoria che vale l'accesso al terzo turno preliminare in programma giovedì prossimo a San Siro contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Prima però il Milan debutterà in campionato sempre al Meazza contro il Bologna di Mihajlovic nella prima giornata di campionato.

https://twitter.com/acmilan

LA PARTITA

Buon avvio del Milan che fa la partita nei primi minuti di gioco e non permette ripartenza offensive ai padroni di casa. Nonostante il controllo del gioco dei rossoneri per il momento non riescono a sfondare.

Lo Sharock però si difende con ordine e si rende pericoloso al 13': conclusione forte e potente di Greene, ma Donnarumma è attento e devia in angolo. Il Milan aumenta l'intensità e trova il gol al 23' con il solito Ibrahimovic: splendido triangolo fra lo svedese e Calhanoglu, l'attaccante rossonero in area di rigore fulmina il portiere e scarica in rete il pallone dello 0-1.

L'azione successiva la squadra di Pioli si rende nuovamente pericolosa con l'incursione di Castillejo, ma McEneff salva tutto. I padroni di casa non ci stanno e sempre Greene provano a infilare Donnarumma da posizione defilata, ma il portiere classe 99 è bravo a dirgli di no.

Nei restanti minuti del primo tempo il Milan abbassa un po' il ritmo il Milan dopo comunque una fase di partita molto viva. Dopo 45 minuti i rossoneri chiudono in vantaggio grazie alla rete di Ibrahimovic.

https://twitter.com/acmilan

Nessun cambio dopo l'intervallo e all'inizio della ripresa è lo Sharock ad essere più reattivo costringendo di fatto il Milan a difendersi. Le occasioni pericolose però le hanno sempre i rossoneri prima con Calabria e successivamente con Calhanoglu. Proprio il centrocampista turco trova il gol del 2-0 al 68': il numero 10 di destro lascia partire un un bel tiro dal limite dell'area che si insacca in rete.

La partita è in discesa, ma i padroni di casa non demordono e mettono in affanno Donnarumma sempre con il solito Greene. Girandola di cambi con Tonali e Diaz che fanno il loro esordio in maglia rossonera.

Poche emozioni nei minuti finali del secondo tempo. Il Milan batte Shamrock Rovers 2-0, decidono le reti di Ibrahimovic e Calhanoglu.

IL TABELLINO

SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2

23' Ibrahimovic, 67' Calhanoglu

SHAMROCK ROVERS (3-5-2) : Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill (70' Watts), Byrne, Farrugia (83' Kavanagh); Greene (87' Williams), Burke. All. Bradley

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer (84' Tonali); Castillejo, Calhanoglu (84' Brahim Diaz), Saelemaekers (74' Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli