Le qualificate agli ottavi: Istanbul e Olympiakos passano nei supplementari

Europa League che chiude il quadro delle qualificate in attesa della sfida alle 18 tra Saliburgo e Francoforte (4-1 tedesco all'andata) e al sorteggio degli ottavi

Passano il turno i turchi dell'Istanbul Basaksehir al supplementare e grazie al 4-1 sullo Sporting Lisbona: al 31' apre Skrtel e raddoppia al 45' Aleksic. Lusitani che accorciano al 68' con Vietto, ma al 92' Visca porta tutto ai supplementari. Decisivo il gol di Visca su rigore al 119'. L'Ajax batte 2-1 il Getafe, ma passa la squadra di Madrid agli ottavi. Al 5' Mata indirizza a favore spagnolo la partita, inutili i gol di Danilo al 10' e l'autorete di Oliveira al 63' per un Ajax che non riesce nel miracolo. Supplementare tra Olympiakos e Arsenal: partita dal sapore di Champions aperta da Cisse al 53' per i greci. Supplementare che parte bene per gli inglesi al 113' con Aubameyang, ma al 120' El Arabi spegne in modo definitivo l'Emirates.

3-3 spettacolare tra Benfica e Shakhtar: Pizzi al 9' fa sorridere i portoghesi, pareggio su autorete di Dias al 12', ma lo stesso giocatore timbra il 2-1 al 36'. Al 47' tris lusitano con Silva, ma Stepanenko prima e Alan Patrick poi qualificano gli ucraini. Il Copenaghen esclude e zittisce Celtic Park: 3-1 danese con Santos, Biel e N'Doye che rendono inutile il gol su rigore di Edouard. Manita del Manchester United contro il Brugge: Fernandes su rigore, Ighalo, McTominay, doppietta di Fred fanno gioire Old Trafford e si lanciano ad essere una possibile vincitrice finale del torneo. 0-0 tra Siviglia e Cluj e gol negato giustamente ai rumeni per un tocco di mano in partenza di azione.

RISULTATI

ISTANBUL-SPORTING 4-1 (DTS)

AJAX-GETAFE 2-1

ARSENAL-OLYMPIAKOS 1-2 (DTS)

BENFICA-SHAKHTAR 3-3

CELTIC-COPENAGHEN 1-3

UNITED-BRUGGE 5-0

SIVIGLIA-CLUJ 0-0