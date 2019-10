Premier League - Vincono Chelsea e Arsenal, crollo casalingo del Manchester City

Una Premier che continua ad essere favorevole al Liverpool e per i Reds sembra sempre di più essere l'anno buono per tornare a trionfare in patria.

Arsenal-Bournemouth 1-0: Questa squadra è terza in classifica e attenzione ad una annata che potrebbe ridarci quel bellissimo Arsenal che per troppo tempo è mancato. Gol al 9' di David Luiz per i Gunners di testa da calcio d'angolo e rete importante contro una squadra che cerca la salvezza, ma non da queste partite.

City-Wolves 0-2: Sconfitta pesante per i Citizens all'Etihad Stadium che vedono i Reds scappare, ma che ora devono anche guardarsi alle spalle. Al 80' Jimenez per Traorè e vantaggio Lupi e al 94' la doppietta personale del giocatore arancione condanna il City alla resa con una bellissima azione personale.

Saints-Chelsea 1-4: I Blues salgono al quinto posto in classifica e cominciano ad essere una squadra che ha ingranato. Al 17' apre Abraham e al 24' raddoppia Mount con la coppia giovane di Lampard che funziona davvero bene. Ings al 30' prova ad accorciare, am Kantè al 40' sigla il tris. Poker decisivo all' 89' di Batshuayi.

Newcastle-United 1-0: Il peggiore Manchester della stagione incappa in una sconfitta inattesa e giusta contro i Magpies, i quali ottengono tre punti importanti per la salvezza. Gol decisivo di Longstaff al 72' con una grande conclusione dalla distanza.