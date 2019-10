Premier League- Continua la marcia del Liverpool

Una Premier League che sembra andare nettamente in contro tendenza rispetto agli altri campionati europei. Il Liverpool conferma di essere la squadra più forte e quella che vuole vincere il campionato e timbra la ottava vittoria in altrettante partite. Brighton-Tottenham 3-0: Sconfitta pesante per gli Spurs che non assorbono la botta della Champions e i sette gol presi dal Bayern. Lloris subisce un grave infortunio al gomito e dovrà stare fuori parecchio ( in bocca al lupo da parte mia al portiere della Nazionale francese) e il Brighton dilaga e trova vittoria salvezza con Maupay al 3', Connolly al 32' e la doppietta dello stesso al 65'. Burnley-Everton 1-0: I padroni di casa ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo e ringraziano Hendrick al 72'. Per i Toffees ennesimo zero pesante in classifica e qualcosa deve essere rivista in questa pausa. Liverpool-Leicester 2-1: Ad Anfield non si passa e questo era chiaro, ma il Liverpool di questa stagione è bellissimo. Al 40' Manè e vantaggio Reds, Foxes che pareggiano con Maddison e Milner su rigore al 95' regala la ottava sinfonia di Klopp. Norwich-Aston Villa 1-5: I Villans prendono una vittoria davvero importante in uno scontro diretto con Wesley che timbra la doppietta nel primo tempo e Grealish, Hourihane e Luiz fanno la manita finale e rendono inutile il gol bandiera di Drmic. Watford-Sheffield 0-0 e pareggio che non serve a nessuna delle due e West Ham- Crystal Palace 1-2: I padroni di casa passano in vantggio con Haller al 54', ma pari immediato su rigore di Van Aanholt e Ayew al 87' chiude i conti con un gol che vale tantissimo.