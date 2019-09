Premier League- Giornata di conferme Liverpool e City

Giornata della Premier League che regala fascino e tradizione in partite importanti per le zone alte della classifica. Il Liverpool continua il suo percorso perfetto e il City continua a convincere, anche se la distanza tra Citizens e Reds è di cinque lunghezze. Il Liverpool batte di misura lo Sheffield United per 1-0: gol fortunoso di Wijnaldum con una saata da fuori che cambia traiettoria e beffa il portiere. Il City risponde presente e batte 3-1 l'Everton: al vantaggio siglato al 24' da Gabriel Jesus risponde al 33' Calvert-Lewin. Nella ripresa dilaga il Blue di Manchester con Mahrez al 71' e Sterling all'84'. Pareggio 2-2 tra Villans e Burnley al Villa Park: vantaggio dei padroni di casa al 33' con El-Ghazi. Al 68' pareggio ospite con Rodriguez, vantaggio Aston Villa targato McGinn al 79' ed ennesimo gol stagionale per lui e pari definitivo targato Wood al 81'. Secondo 2-2 tra West Ham e Bournemouth con i primi che salgono terzi per una notte: Yarmolenko porta in vantaggio gli Hammers al 10', pareggio al 17' di King. Al 46' vantaggio Bournemouth a sorpresa con Wilson, ma Cresswell al 74' pareggia e spegne ogni entusiasmo. Continua a marciare bene il Chelsea e vince 2-0 contro il Brighton e conferma il 7-1 di coppa contro il Grimsby e una condizione che sale. Al 50' Jorginho su rigore e al 76' Willian danno i tre punti alla squadra di Lampard per il sesto posto in clasifica momentaneo. Il Crystal Palace mette un 2-0 e tre punti presi contro il Norwich davvero fondamentali in chiave salvezza e con il rigore di Milivojevic al 21' e il gol di Townsend al 92' da una bella sterzata in chiave salvezza e nella lotta per questa contro una avversaria diretta. Il Tottenham ritrova una vittoria che mancava da troppo tempo e batte 2-1 il Southampton: vantaggio Spurs al 26' con Ndombele, pari di Ings al 39' per i Saints e gol vittoria targato Kane al 43'. Wolves devastanti sul Watford e ritorno alla vittoria per 2-0 grazie ai gol di Doherty al 18' e autorete di Janmaat al 61' per tre punti che significano tentativo di rilancio.

RISULTATI

SHEFFIELD-LIVERPOOL 0-1

ASTON VILLA-BURNLEY 2-2

BOURNEMOUTH- WEST HAM 2-2

CHELSEA-BRIGHTON 2-0

PALACE-NORWICH 2-0

TOTTENHAM-SAINTS 2-1

WOLVES-WATFORD 2-0

EVERTON- MAN CITY 1-3