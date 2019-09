Bundesliga- Vittorie di Schalke e Friburgo

Due posticipi a chiudere la giornata di calcio tedesco che regalano due risultati assolutamente interessanti e rilanciano due squadre che avevano iniziato la stagione in maniera non perfetta.

Hoffenheim-Friburgo 0-3: Bella prova della squadra ospite che vede e ottiene tre punti che la proiettano in terza posizione in una lotta Champions che sarà complicata tenere fino alla fine, ma dove possono essere una variabile impazzita. Primo gol che arriva al 11' con Gunter che aggancia il pallone preciso in area e segna. Seconda rete che arriva al 38' Frantz trova solo Heberer che piazza una gran conclusione dal limite dell'area di rigore. Al 59' Gunter trova i piedi di Petersen che insacca il tris e fa volare gli ospiti.

Paderborn-Schalke 1-5: Una manita davvero pesante per la squadra ospite che certifica una idea neanche troppo nascosta di Europa League. Il sesto posto provvisorio è un ottimo piazzamento per una squadra che lo scorso anno ha visto i fantasmi della retrocessione in Zweite. Al minuto 8 squadra di casa in vantaggio con Oliveira-Souza che insacca a porta vuota. Al 33' pareggio di Sane che mette in rete un cross di Oczipka. 49' perla di Serdar e gran gol da fuori. 71' Kenny vede libero Harit e tris servito. Poker al 83' con Kutucu e manita al 85' con Harit che chiude i conti.