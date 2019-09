Premier League- Crollo del City, vincono Chelsea e Liverpool

Una Premier ricca di sorprese e di grandi novità in una sosta che ha cambiato qualche equilibrio. Unica certezza rimane un Liverpoolmai sazio. I Reds volano a più cinque sul City sconfitto e confermano di essere una squadra forte e da far paura al Napoli per il martedì europeo. 3-1 al Newcastle in una partita complicata e che aveva visto i Magpies andare in vantaggio al 7' con Willems che segna a conclusione di una perfetta azione personale. Al 28' pareggio Liverpool con Mane che chiude bene il cross di Robertson. Al 40' doppietta di Manè che scarta il portiere e insacca. Terzo gol di Salah che riceve da Firmino un preciso passaggio e firma il tris. 1-1 nello scontro salvezza tra Brighton e Burnley. Al 51' Maupay porta il vantaggio i primi, al 91' il pareggio di Hendrick porta i secondi a prendere un pareggio importante. Lo United continua a sognare il grande ritorno in Champions League nella prossima stagione e batte il Leicester 1-0 con un rigore di Rashford e sono tre punti importanti contro le Foxes che pre sosta hanno fatto vedere delle belle idee. Il Southampton sembra abbastanza guarito e ottiene un 1-0 sul campo dello Sheffield che ha un peso importante in chiave salvezza. Gol decisivo al 66' targato Djenepo. Il Tottenham fa un po di paura in vista della Champions e batte 4-0 in uno dei derby di Londra il Crystal Palacecon doppietta di Son e Lamela e un autorete dell'ex Chelsea Van Aanholt. Il Chelsea sembra avere trovato il suo orgoglio e va a vincere al Molineux contro i Wolves, giustizieri del Torino in Europa League. 5-2 il finale, ma partita chiusa nel primo tempo con la doppietta di Abraham e il gol di Tomori. Abraham apre la ripresa e sigla la sua tripletta personale e timbra anche una autorete per non farsi mancare nulla. Cutrone al 85' trova il suo primo gol inglese, ma Mount timbra la manita. Notizia da dare ai tifosi dell'Atalanta: il City crolla contro il Norwich 3-2 con McLean e Cantwell che regalano il doppio vantaggio ai Canaries, Citizens che accorciano con Aguero e Pukki decide di chiudere i conti. Rodri timbra il gol al 88', ma è troppo tardi.

