Premier League- Tra Arsenal e Tottenham è 2-2 nel derby del nord di Londra

Una Premier League che va alla sosta chiudendo il suo programma con due partite importanti per motivi diversi. Everton e Wolves si giocavano uno scontro diretto e davvero divertente per l'Europa League, mentre la sfida tra Arsenal e Tottenham basta nei nomi per capire che sfida aspettarsi.

Everton-Wolves 3-2: Una sfida che certifica il fascino della Premier e regala lo spettacolo europeo tra due squadre che apprezeremo nella stagione di Europa league alle porte. Kean nella squadra di casa e Cutrone tra gli ospiti timbrano la loro prima presenza da titolari della stagione e al 5' l'ex Juve regala assist a Richarlison per il vantaggio della squadra di casa. Al 9' Saiss trova il pareggio con una conclusione perfetta di potenza. Al 12' Sigurdsson compie un cross perfetto, salta Iwobi e di testa insacca il raddoppio dell'Everton. Al 75' Boly prolunga per Jimenez che di testa pareggia i conti. All'80' Digne decide di fare un cross da terzino puro quale è, testa di Richarlison che sigla doppietta e vittoria per i padroni di casa.

Arsenal-Tottenham 2-2: Il derby del Nord di Londra regala sempre emozioni e spettacolo allo stato puro e soprattutto quando le due avversarie decidono di fare lo spettacolo all'ennesima potenza. Un pareggio che conferma due squadre europee con idee e voglia di fare davvero bene. Primo gol che arriva al 10' con Lamela che calcia verso la porta, respinge senza trattenere il portiere ed Eriksen insacca. Xhaka sgambetta un avversario e per Atkinson non ci sono dubbi e Kane trasforma il rigore. Al 46' nel recupero, traversone di Pepè che trova Lacazette libero e accorcia le distanze con un controllo e tiro perfetto. Al 71' Guendouzi crossa in area e Aubameyang con una conclusione precisa insacca il pareggio.