Premier League- Continua il duello City-Liverpool, ma i Reds rimangono imbattuti

Una Premier che aspetta il derby di Londra quartieri Nord tra Arsenal e Tottenham, ma che oggi ha visto impegnate le rivali in Champions di Atalanta e Napoli. Il Manchester United, mell'anticipo dell'ora di pranzo, pareggia solo 1-1 contro i Saints. Al gol del giovane James alla seconda marcatura stagionale risponde Vestergaard. Ennesimo pareggio per il Chelsea che rimanda la vittoria in casa: i Blues di Lampard vengono fermati da uno Sheffield capace di rimontare il doppio svantaggio. La doppietta di Abraham, finalmente sbloccato dopo quella al Norwich, aveva dato il doppio vantaggio ai Blues alla fine del primo tempo, ma Robinson e un autorete di Zouma riportano la partita in parità per la rabbia di Frank per l'occasione davvero mancata. Vince il Crystal Palace di misura lo scontro salvezza contro l'Aston Villa: decide l'ex Marsiglia Ayew e timbra una vittoria che rischia di essere davvero pesante. Il Leicester continua la sua corsa in casa e batte un Bournemouth assolutamente lontano da quello dello scorso anno con al 12' Vardy, pareggio di Wilson, ma Tielemans porta le Foxes in vantaggio a fine prima frazione. Vardy al 73' cala il tris e chiude ogni speranza. 1-1 inutile tra Newcastle e Watford: al gol di Hughes per i cervi risponde Schar per i Magpies e un pareggio che conferma due squadre che dovranno sudare parecchio. Il West Ham batte il Norwich 2-0 con Haller e Yarmolenko e infligge una seconda sconfitta pesante e consecutiva ai Canaries. Il City spaventa l'Atalanta e ne mette quattro al Brighton con De Bruyne al primo di gioco, doppio Aguero e Silva e gli orobici possono solo pregare per la loro visita all'Etihad. Il Liverpool continua la sua marcia da imbattuto in testa alla Premier e batte 3-0 un Burnley che sembra smarrito. Autorete di Wood, Manè e Firmino le marcature e il Napoli è avvisato.

