Bundesliga- Il Dortmund ne fa tre, ma Leverkusen è presente in attesa del Bayern

La Bundesliga non è mai banale in una seconda giornata davvero interessante e con una grande favorita nel Dortmund. I gialloneri nella partita di ieri trafiggono per 3-1 il Colonia neopromosso con Sancho e Alcacer e Hakimi che hanno risposto al vantaggio targato Drexler. Il Leverkusen torna grande protagonista e risponde presente contro il Dusseldorf, ottenendo la seconda vittoria consecuriva dopo quella contro il Paderborn. 3-1 il finale con i gol di Aranguiz e Bellarabi che aumentano il vantaggio dopo l'autogol targato Baker. Gol della bandiera segnato da Morales, ma sconfitta che pesa parecchio su un Fortuna dalle ambizioni europee. Spettacolo ma sconfitta per il Werder: i verdi di Brema vengono surclassati 3-2 da un Hoffenheim che ottiene la prima vittoria. Werder che chiude la prima frazione in vantaggio con Fulkrug, ma Bicakcic prima e Bebou poi portano in vantaggio l'Hoffenheim. Pareggia Osako, ma gol decisivo di Kaderabek all'87'. Monchengldbach che trova la prima vittoria contro un Mainz ancora negativo e lontano da una condizione di gara ottimale. Quaison illude i padroni di casa e gol per l'ex Palermo, ma Lainer,Plea ed Embolo chiudono una partita complicata e portano gli ospiti a tre punti importanti nella lotta Champions. Friburgo stratsferico con 3 gol al Paderborn alla seconda sconfitta consecutiva. Waldschmidt,Petersen e il coreano Kwon rispondono al vantaggio di Mamba al secondo gol per lui in stagione e portano la squadra del sud della Germania ad una vittoria importante. Alle 18:30 Bayern e Schalke chiudono il programma del sabato. Per chiudere storico primo punto dell'Union Berlino in Bundesliga.

RISULTATI

AUGUSTA- UNION BERLINO 1-1

DUSSELDORF-LEVERKUSEN 1-3

HOFFENHEIM-BREMA 3-2

MAGONZA-BORUSSIA M 1-3

PADERBORN-FRIBURGO 1-3