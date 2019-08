Bundesliga-Partono bene Francoforte e Lipsia

Dopo un sabato assolutamente vivo che ha visto le grandi di Germania vincere e trionfare con risultati netti, la Domenica della Bundesliga regala due partite per appassionati, ma da seguire in tutto e per tutto.

Francoforte-Hoffenheim 1-0: La squadra di casa parte bene in una stagione dove è chiamata a conferme in patria e in Europa. A livello continentale, la squadra di casa è aprtita bene qualificandosi ai playoff dopo la bella prova contro il Vaduz. In campionato, prima giornata complicata: avversario un Hoffenheim reduce da una stagione non al top, ma autore di un ottimo pre campionato. La squadra di casa parte subito bene e, nonostante la cessione di Jovic al Real, al 1' Hinterreger si coordina in area e di prima intenzione trova il vantaggio. Hoffenheim che si vede annullato un gol di Geiger dal VAR per un fuorigioco. La squadra di casa merita una vittoria assolutamente mai in discussione.

Union Berlino-Lipsia 0-4: Prima partita storica della squadra di Berlino Est contro una avversaria della ex Germania Est, ma nettamente superiore. Il Lipsia è una squadra che ha ambizione da titolo, una squadra fortificata a livello europeo al contrario di una Union neopromossa. Al 16' Sabitzer trova Halstenberg che segna con una gran botta. Al 23' VAR annulla il raddoppio per un presunto fallo di mano e al 31' Sabtzer raddoppia. 42' Werner, stella della squadra, trafigge il portiere di casa e segna il terzo gol. Al 69' il poker lo cala Nkuku, il quale riceve un gran assist da Sabitzer (migliore in campo).