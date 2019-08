Premier League - Aubameyang abbatte il Newcastle, Wolves fermati dal VAR: i risultati delle 15

In attesa del big match delle 17.30 dell'Old Trafford tra Manchester United e il nuovo Chelsea di Lampard, la Premier torna in campo alle 15 con il debutto dell'Arsenal di Unai Emery in trasferta contro il nuovo Newcastle di Steve Bruce e l'interessante sfida tra il Leicester di Brendan Rodgers e i Wolves, probabili futuri avversari del Torino in Europa League. È solo una la rete siglata però nei 90' giocati sui due campi, ed è quella di Aubameyang che riprende da dove aveva concluso lo scorso anno, ovvero con un gol che permette ai Gunners di tenere il passo di Liverpool, City e Tottenham. Protagonista anche il VAR che risulta decisivo a Leicester dove i Wolves si vedono annullare il gol di Dendoncker dalla tecnologia.

Leicester 0-0 Wolves

Il racconto del pomeriggio parte proprio dal King Power Stadium dove il primo tempo è povero di azioni da gol: tanto possesso del Leicester che prova ad impostare da dietro mentre i Wolves si chiudono e provano a ripartire con grande velocità. La chance migliore, e l'unica, della prima frazione è quindi delle Foxes che al 38' vanno a centimetri dal vantaggio: Tielemans si allarga sulla destra e serve un bel pallone al centro dove arriva Vardy che però cerca il tap-in di tacco e non riesce a spingere dentro il pallone da pochi passi dalla linea. Nella ripresa l'avvio è tutta di marca Wolves con il gol che arriva al 51' ma che viene poi annullato dal VAR: dagli sviluppi di un corner Dendoncker va di testa, palla che sbatte sul braccio di Boly e che resta in zona dove il belga è bravo ad arrivarci e metterla alle spalle di Schmeichel, ma proprio per il tocco di mano del centrale dei Wolves Marriner annulla la rete dopo un silent check. Nel finale il brivido più grande lo corrono i ragazzi di Nuno Espirito Santo che vengono salvati dallo stesso Boly che stoppa il pallone sulla linea dopo un cross pericoloso. Da registrare al 76' anche il debutto di Patrick Cutrone.

Newcastle 0-1 Arsenal

Al St. James's Park l'Arsenal che scende in campo dal 1' è ricco di giovani ma senza nessun volto nuovo arrivato durante l'ultima sessione di mercato. Al 20' la prima palla gol ce l'ha il Newcastle con Shelvey che è bravo a spostarsi in pallone sul destro ma il suo tiro sbatte sul palo della porta di Leno. La reazione dei Gunners arriva solo al 31' con Aubameyang che al primo pallone buono calcia con molta potenza sul palo di Dubravka che respinge. La ripresa è un dominio dei ragazzi di Emery che al 53' vanno vicini con Willock al vantaggio che poi arriva solo cinque minuti dopo: ripartenza fulminea di Maitland-Niles che ruba palla a Willems e poi di destro pennella sul secondo palo dove c'è Aubameyang a ricevere e che con il tocco sotto supera il portiere del Newcastle in uscita. Dopo l'1-0 il Newcastle non riesce più a rientrare in partita e solo nel finale ci prova velleitariamente con Saint-Maximin e Joelinton ma entrambe le conclusioni non destano problemi a Leno.