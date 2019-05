Europa League - L'Arsenal vola in finale: battuto il Valencia 2-4

L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Europa League 2018/2019. Nel match valido per la semifinale di ritorno la formazione londinese si impone 4-2 al Mestalla dopo aver vinto 3-1 all'Emirates. Successo in rimonta per la squadra di Emery visto che a passare in vantaggio sono gli spagnoli con Gameiro ma la tripletta di Aubayemang e la rete di Lacazette permettono agli inglesi di vincere anche al ritorno, nel mezzo il momentaneo pari spagnolo con Gameiro. I Gunners, adesso, attendono una tra Chelsea e Francoforte.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Valencia con Gameiro e Rodrigo a formare il tandem offensivo mentre l'Arsenal risponde col 3-4-1-2 con Ozil alle spalle della coppia d'attacco formata da Lacazette e Aubameyang.

Ottimo avvio del Valencia che dopo dieci minuti passa in vantaggio con Gameiro che duetta con Guedes ed in spacca insacca facendo esplodere il Mestalla, 1-0. Al 14' altra chance per i padroni di casa con Rodrigo che, in area, controlla e calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene respinta da Gameiro. Centoventi secondi più tardi spagnoli nuovamente vicini al gol con Rodrigo ma la sua conclusione termina a lato di nulla. Dal possibile 2-0 al pareggio londinese che arriva al 17' con Aubameyang che, lanciato da Lacazette, entra in area e col destro insacca, 1-1. Il gol cambia il match con l'Arsenal che si fa vedere nuovamente con Aubameyang ma al 35' sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con una punizione di Parejo che termina fuori di nulla. Nel finale di tempo inglesi vicinissimi al raddoppio con Aubameyang che apparecchia per Lacazette ma il destro del francese scheggia il palo.

La seconda frazione si apre con il raddoppio dell'Arsenal grazie a Lacazette che chiude i conti con un gran destro dall'interno dell'area, 1-2. Reazione d'orgoglio da parte del Valencia che al 58' pareggio con Gameiro che, fortunosamente, corregge in rete una conclusione di Rodrigo, 2-2. La flebile speranza spagnola viene spenta al 69' da Aubameyang che, sugli sviluppi di un cross di Niles, prende il tempo al diretto marcatore ed in spaccata insacca, 2-3. La partita, sostanzialmente finisce qui ma al 90' Aubameyang concede la tripletta incenerendo Neto con un gran destro, 2-4. E' l'ultima emozione del match: l'Arsenal vince anche al ritorno staccando il pass per la finale di Baku.