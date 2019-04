Premier League- Al City basta Foden, Tottenham battuto di misura all'Etihad

NOT : ARBITRA MICHAEL OLIVER. AMMONITI: WANYAMA (T), STERLING (M). GARA VALIDA PER LA TRENTACINQUESIMA GIORNATA DI PREMIER LEAGUE. ETIHAD STADIUM, MANCHESTER

Il Manchester City vince e vola a +1 dal Liverpool secondo. La squadra di Guardiola comincia bene segnando dopo soli trecento secondi con Foden ed è la rete che di fatto decide la gara. Il Tottenham rimane ad una sola lunghezza dal quinto posto e per il momento rimane in zona Champions League, ma può recriminare per un mancato rigore concesso nella ripresa.

José Guardiola opta per un 4-3-3 con Emerson tra i pali protetto da Walker, Stones, Laporte e Zinchenko. A centrocampo trovano spazio De Bruyne, Gundogan e il giovanissimo Foden mentre in attacco Bernardo Silva completa il tridente con Aguero e Sterling. Mauricio Pochettino risponde con un 5-3-2 che comprende Gazzaniga in porta e la retroguardia formata da Foyth, Sanchez, Vertonghen, Alderweireld e Davies. Sulla mediana agiscono Alli, Dier ed Eriksen alle spalle di Son e Lucas.

Parte subito forte il Tottenham che va subito vicino al vantaggio. Al 3' Eriksen approfitta di un errore di Laporte per prendere palla ed allargare per Son. Il sudcoreano controlla e conclude con il mancino, ma Ederson non si lascia sorprendere. Da qui il Manchester City sale in cattedra dominando la gara. Al 5', infatti, trova meritatamente il vantaggio. Bernardo Silva riceve la sfera, si accentra e pennella un cross fantastico per Aguero che fa sponda di testa e trova il tap in vincente del giovanissimo Phil Foden. I padroni di casa continuano ad attaccare, ma gli Spurs iniziano a prendere coraggio e vanno vicini intorno al quarto d'ora al pareggio con Eriksen. I Citizens dominano la gara, ma la squadra di Pochettino è brava e pericolosa quando cerca di ripartire in contropiede. Poco prima della fine dell'intervallo Son ottiene palla all'altezza del centrocampo e parte in velocità seminando il panico tra i difensori avversari. Il sudcoreano salta Laporte, ma arrivato davanti ad Ederson calcia debolmente permettendo al portiere brasiliano di intervenire.

Nella ripresa comincia meglio il Manchester City con Aguero che riceve palla in area avversaria e calcia a botta sicura, ma viene murato provvidenzialmente da Alderweireld. I padroni di casa cercano di amministrare il vantaggio ottenuto, ma allo stesso tempo puntano al raddoppio che garantirebbe loro tranquillità. Al 71' Sterling sfiora la rete, Sané serve una palla fantastica all'ex Liverpool che calcia di prima da distanza ravvicinata, ma trova la fantastica opposizione di Gazzaniga. Due minuti più tardi arriva la risposta del Tottenham, Lucas approfitta di una disattenzione della difesa avversaria per infilarsi e calciare, ma Ederson esce bene e chiude lo specchio. Senza nessun'altra occasione si conclude una seconda frazione di gioco non spumeggiante e dettata dal nervosismo.