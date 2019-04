Europa League - L' Arsenal vince al San Paolo ed elimina il Napoli (0-1)

Il Napoli perde anche al San Paolo contro l'Arsenal saluta l'Europa League ai quarti di finale. I gunners vincono per 1-0 con il gol su punizione di Lacazette e vanno in semifinale contro il Valencia.

Una rete che, già a metà del primo tempo, spazza via i sogni azzurri. Finisce con un mese di anticipo la stagione del Napoli.

LA PARTITA

Il Napoli inizia forte con la palla in verticale di Callejon per l'inserimento di Insigne, ma l'attaccante non riesce a tenere il pallone in campo. L'Arsenal però non si fa intimorire, anzi pressa molto alto mettendo in difficoltà i padroni di casa anche se non crea nessuna occasione pericolosa.

Gli azzurri vengono fuori e sfiorano il gol del vantaggio prima in contropiede guidato da uno strepitoso Koulibaly che scarica per Callejon ma lo spagnolo calcia in diagonale e poi con Milik che si segna ma era in fuorigioco (millimetrico).

Il Napoli tiene lontano l'Arsenal dalla propria porta costruendo azioni, ma i gunners sono in costante pressing e trovano la rete della vittoria con Lacazette da punizione (colpevole però Meret che battezza male il tiro).

Il vantaggio Arsenal spezza in due la partita e cancella via i sogni del Napoli visto che ora dovrebbe segnare quattro gol nel secondo tempo per passare il turno e gettando nello sconforto il San Paolo.

La squadra di Carlo Ancelotti ci prova fino al 90' a rendersi pericolosa, senza però quasi mai esserlo davvero e nessuno impenserisce mai seriamente Cech. Ad inizio secondo tempo entra Mertens, ma il primo squillo della ripresa è di Fabian Ruiz.

Il Napoli si scopre parecchio ma uno strepitoso Meret nega il 2-0 all'Arsenal compiendo un miracolo su Aubameyang. Come detto gli azzurri ci provano ma soltanto una volta sono realmente pericolosi ma due passi Milik cicca il cross di Mario Rui.

Il Napoli è fuori dall’Europa.