Bundes - Volland "double face": prima sbaglia, poi fa doppietta e il Bayer vince 2-0 con lo Stoccarda

Nel segno di Volland: il Bayer si sveglia nell'ultimo quarto d'ora e viene trascinato dalla doppietta dell'attaccante tedesco che fa doppietta e firma il 2-0 finale contro lo Stoccarda. Vittoria importante per i ragazzi di Herrlich che tengono la rete inviolata dopo la pesante sconfitta per 3-0 con il Lipsia ma, soprattutto, si allontanano dalla zona calda della classifica, agguantando il 10° posto. Dall'altra parte lo Stoccarda continua a faticare e resta in fondo alla classifica.

LA PARTITA

Dopo la partenza positiva dello Stoccarda, dal 10' in poi è il Bayer a prendere in mano la situazione e a costruire le prime vere occasioni: al 12' arriva il primo intervento di Ron-Robert Zieler che respinge bene il sinistro dal limite di Kai Havertz. Poco prima del quarto d'ora c'è spazio per l'intervento del VAR: l'assistenza video "cancella" il rigore inizialmente dato al Bayer per fallo di mano di Insua, concedendo solo, e giustamente, punizione dal limite dato il tocco nettamente all'esterno dell'area. Lo Stoccarda non si accende, le Aspirine tirano un po' il fiato e alla mezz'ora tornano a farsi vedere davanti: Havertz inventa dal limite per il taglio sul secondo palo di Jedvaj che però arriva leggermente in ritardo e spara altissima la palla del vantaggio. Destino simile anche per il pallone calciato al 35' da Volland che non trova la porta sul tocco perfetto di Brandt. Il 31 tedesco fa meglio allo scadere del primo tempo ma non trova il gol: in spaccata Volland arriva sul pallone ma non riesce a dare forza e Zieler raccoglie facilmente.

Al rientro in campo è lo Stoccarda ad essere pericoloso: dal nulla Mario Gomez calcia potentemente di sinistro dal limite, con Hradecky che riesce a smanacciare in corner. Dopo il brivido, il Leverkusen torna a gestire il possesso ma l'occasione più grande della partita nasce in contropiede: al 60' Bellarabi scappa via sul filo del fuorigioco, serve centralmente Volland che da due passi manda alto un pallone impossibile da sbagliare. Al 76' però l'attaccante del Leverkusen si riscatta e porta avanti i suoi: corner corto di Brandt per Havertz che pennella sul secondo palo dove Volland la spinge dentro e fa 1-0. Lo Stoccarda non reagisce e il Bayer ne approfitta per raddoppiare: a segnare all'83' è ancora Volland che raccoglie al limite e spacca la porta con un sinistro potentissimo. Nel finale arriva anche il 3-0 con Alario, ma il VAR lo annulla per fuorigioco di Bellarabi nello sviluppo dell'azione: alla BayArena finisce quindi 2-0.

IL TABELLINO

Bayer Leverkusen 2-0 Stoccarda

Bayer Leverkusen: 4-2-3-1 | Hradecky; L. Bender (Wendell, min. 77), Tah, S. Bender, Jedvaj (Weiser, min. 66); Baumgartlinger, Aranguiz (Alario, min. 66); Bellarabi, Havertz, Brandt; Volland.

Stoccarda: 4-3-3 | Zieler; Beck, Pavard, Kempf, Insua; Ascacibar, Aogo (Akolo, min. 82), Gentner (Castro, min. 81); Maffeo (Thommy, min. 46), Mario Gomez, Gonzalez.

Marcatori: 1-0, min. 76, Volland. 2-0, min. 83, Volland.

Arbitro: Robert Schroder. Ammonti Gentner (min. 3), Jedvaj (min. 18), Maffeo (min. 34), S. Bender (min. 37), L. Bender (min. 39), Kempf (min. 42).

Match valido per la 12^ Giornata di Bundesliga. Si gioca alla BayArena di Leverkusen.