Leverkusen a valanga, pareggiano tutte le altre

Nella domenica di Bundesliga sono ben tre i posticipi per completare la nona giornata del campionato tedesco. Il match clou è quello che vede opposte il Lipsia di Rangnick e lo Schalke di Tedesco. Esame importante per il Werder Brema, che sfida un Leverkusen assetato dopo la sconfitta in Europa League.

Norimberga - Eintracht Francoforte 1-1

Il Norimberga in cerca di punti importanti per la salvezza sfida l'Eintracht, in prossimità della zona europea. Regna l'equilibrio tra le due squadre, spezzato al minuto 78 da Zrelak: il calciatore slovacco riesce a liberarsi in mezzo all'area, trova lo spazio giusto, calcia e manda in rete il gol dell'1-0. Assapora già la vittoria la squadra di casa, ma la sorpresa è dietro l'angolo: nel recupero da Costa pesca Haller in area che di gran classe pareggia l'incontro. Finisce 1-1 il match a Norimberga, con i padroni di casa che si allontanano leggermente dalla zona retrocessione.

RB Lipsia - Schalke 04 0-0

Alla Red Bull Arena va in scena la partita più importante della domenica. La partita però tradisce le attese: un noioso 0-0 che va a punire la squadra allenata da Rangnick. I tori rossi dominano la partita ma mancano la freschezza e la lucidità offensiva di Poulsen e Werner. Lo Schalke protagonista di un'ottima partita difensiva nonostante la mancanza di un pilastro come Naldo. Il Lipsia rimane al quinto posto in classifica, a -5 dal Bvb capolista, lo Schalke è sempre in prossimità della zona retrocessione.

Werder Brema - Bayer Leverkusen 2-6

Serviva una svolta per le Aspirine, eccola servita contro una delle squadre più in forma del campionato. Bellarabi serve Volland, tu per tu con Pavlenka ed è 0-1. Si avvicina la fine del primo tempo e Brandt dopo una serie di rimpalli, recupera il pallone e segna il gol del raddoppio. Non finisce qua: Volland restituisce l'assist a Bellarabi che da due passi deve solo segnare. Il primo tempo si conclude sullo 0-3.

Nella seconda frazione di gioco accorcia le distanze il Werder: Klaassen crossa per Pizarro, tiro al volo del cileno ed è 1-3. Ci credono i biancoverdi, aumenta il pressing: nello sviluppo di un calcio angolo, Osako salta più in alto di tutti e segna il gol del 2-3. Havertz però mette la sesta, si prende la squadra in spalle e scrive il suo nome nel tabellino ben due volte. Nel mezzo Dragovic mette a segno il gol del momentaneo 2-5. Vittoria importante per le Aspirine che possono riprendere il loro cammino verso l'Europa. Si ferma invece la sorpresa Werder.