La giornata di Bundesliga - Impegno morbido per il Bayern. Dortmund in visita a Francoforte

Continua a pieni polmoni la corsa verso il Meisterschale e al momento la guida il Borussia Dortmund di Peter Bosz, chiamato al riscatto dopo l'ennesima opaca prestazione offerta in Champions League. Alle sue spalle il Bayern Monaco atto IV di Jupp Heynckes che dopo aver travolto il Friburgo e il Celtic vuole la terza vittoria consecutiva, magari mantenendo ancora la porta inviolata.

La nona giornata di Bundesliga si apre stasera con Schalke-Mainz. La squadra di Tedesco è chiamata ad una prova non semplice contro il Magonza, ma se il team di Gelsenkirchen vorrà ambire alle coppe europee non potrà fallire, soprattutto guardando agli impegni delle dirette avversarie.

Dopo il classico anticipo del venerdì, il campionato tedesco entra nel vivo sabato pomeriggio, quando scenderanno in campo quattro delle prime cinque della graduatoria. La sfida più affascinante va in onda al Borussia Park, dove il Gladbach sfiderà il Bayer Leverkusen con quest'ultimi alla ricerca di una vittoria per rientrare nella corsa europea. Attenzione, ovviamente, anche agli impegni di Lipsia e Dortmund. I RotenBullen avranno in visita lo Stoccarda, un impegno non difficile ma attenzione alle scorie da Champions, mentre il Dortmund andrà a Francoforte. Gli uomini di Bosz sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Lipsia e la deludente prestazione di coppa e contro l'Eintracht non c'è margine d'errore, soprattutto perché il Bayern ha ripreso a correre. Saranno proprio i campioni di Germania a chiudere il sabato di Bundesliga. I ragazzi di Heynckes andranno al Volksparstadion per battere l'Amburgo e infilare la terza vittoria consecutiva dall'esonero di Ancelotti, provando così a mantenere caldo il fiato sul collo del Borussia.

La nona giornata si concluderà poi domenica 22 con le restanti tre partite. Il Colonia fanalino di coda riceverà il Werder Brema alla RheinEnergieSTADION in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio salvezza. Alle 15:30 altro scontro di bassa classifica tra Friburgo ed Hertha Berlino, mentre a chiudere ci sarà l'interessante sfida che coinvolge Wolfsburg ed Hoffenheim. La squadra di Nagelsmann, quarta in classifica, sta confermando quanto di buono visto lo scorso anno, ma l'impegno di Europa League potrebbe giocare un brutto scherzo ai biancazzurri.