Bundesliga - Esame Lipsia per il Dortmund: tre punti per la fuga

Il match tra Borussia Dortmund e Lipsia è la partita di cartello della ottava partita di Bundesliga. I gialloneri guardano tutti dall'alto in basso, soprattutto il Bayern, mentre i Roten Bullen sono attardati di sei punti dalla vetta e lottano per mantenere il quarto posto valido per la Champions League. La sfida tra le due compagine sarebbe potuta essere anche quella tra due delle punte più forti del campionato, Aubameyang e Werner, ma il giocatore del Lipsia ha dato forfait a causa di un blocco nei muscoli della colonna vertebrale a livello cervicale e dell'articolazione temporo-mandibolare. Il giocatore tedesco era tornato ad allenarsi martedì, dopo aver saltato le partite con la Nazionale, ma il rumore è un fattore di stress per questo tipo di malessere e, come tutti sappiamo, il muro giallonero è estremamente rumoroso. Peraltro sembra che sia per questo motivo che Werner uscì nel primo tempo del match di Champions League contro il Besiktas.

Se il Lipsia dovrà fare a meno di Timo Werner, Peter Bosz ed il Borussia Dortmund hanno molti infortunati con cui fare i conti. L'ultimo in ordine di tempo è Lukasz Piszczek, che ha riportato la rottura parziale del legamento collaterale laterale e starà fuori fino alla fine dell'anno in corso. Oltre al polacco, Bosz, dovrà fare a meno anche di altri giocatori del proprio reparto difensivo: Guerreiro e Schmelzer sono ancora fuori, dovrebbero tornare martedì, mentre Durm è ancora un lungo degente. Oltre a loro, non dovrebbero essere della partita nemmeno Sebastian Rode e Dahoud. Bosz si affiderà quindi al solito 4-3-3 con Philipp, Aubameyang e Yarmolenko a guidare l'attacco giallonero sostenuti da Gotze, Castro e Sahin.

Il Lipsia, invece, potrà contare sulla formazione tipo, eccezion fatta per Werner. In attacco, al posto del centravanti tedesco, ci sarà Poulsen assieme ad Augustin, con i soliti Sabitzer e Forsberg ad agire sulle fasce. In mezzo Keita e Demme dovranno contenere le folate offensive giallonere, garantendo però velocità in fase di ripartenza, lì dove il Dortmund soffre maggiormente.

Probabile 11 del Lipsia via buildlineup.com