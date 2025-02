Tabù sfatato: lo Stoccarda batte allo scadere il Colonia dopo 21 anni grazie ad Akolo (2-1)

Dopo 21 anni di astinenza, lo Stoccarda torna a vincere contro il Colonia sempre più ultimo in Bundesliga: Wolf vince all'ultimo respiro grazie al gol di Akolo arrivato all'ultimo minuto dopo un finale segnato dalla decisione, giusta, del VAR che non assegna un rigore al Colonia che si distrae e prende il gol del 2-1. Lo Stoccarda dimentica la sconfitta con il Francoforte e si prende il decimo posto in classifica in attesa dei match del weekend, il Colonia resta ancora ultimo ad un solo punto dopo ben 8 giornate di Bundes.

La prima occasione della serata è di marca Colonia: il fanalino di coda della Bundes gioca bene e al 5' riparte velocemente grazie a Rusch, con Yuya Osako che, trovato in area di rigore dello Stoccarda, ci prova con una mezza sforbiciata che finisce però a lato rispetto alla porta di Zieler. È sempre l'attaccante giapponese del Colonia a creare i principali problemi: Osako prova a superare Zieler che però smanaccia con la manona destra in calcio d'angolo tenendo il match bloccato sullo 0-0. Poco prima del 20', lo Stoccarda è costretto ad effettuare il primo cambio: Kaminski lascia il campo dolorante per Beck che prende il suo posto. Ancora occasione per gli ospiti: al 25' Zoller, tutto solo in area di rigore, calcia potentemente senza trovare la porta dello Stoccarda che tira un sospiro di sollievo. Al 32' suona la sveglia lo Stoccarda: Beck trova Donis che non dà forza al tiro sprecando l'occasione del vantaggio dopo un, quasi, dominio del Colonia. Un'occasione dietro l'altra per i padroni di casa: prima Badstuber non trova l'impatto giusto con il pallone di testa, poi Horn salva sulla linea il pallone che avrebbe spezzato l'equilibrio. Equilibrio che viene spezzato al 38' con Donis: il greco, dopo una serie di occasioni sprecate, riesce a sbloccare il match battendo Horn miracoloso qualche istante prima.

È un secondo tempo poco brillante in avvio, con nessun'occasione degna nota fino al 77', minuto in cui si accende la partita: Heintz recupara il pallone nella propria metà campo, segue l'azione, si fa servire, rientra sul sinistro e fa partire un tiro a giro perfetto che si insacca alle spalle di uno Zieler impotente sul trio del difensore del Colonia che fa 1-1. Lo Stoccarda si spaventa un po' e soffre gli attacchi del Colonia alla caccia del gol che completa la rimonta. E si poteva anche realizzare: al minuto 89' Guirassy finisce giù in area di rigore e il direttore di gara indica subito il dischetto. Poi si ferma, si consulta con gli assistenti al VAR, guarda caso proprio a Colonia, va addirittura a rivedere l'immagine e, dopo più di due minuti, torna sui suoi passi scodellando il pallone in area e, quindi, non concedendo il rigore agli ospiti. Il Colonia ci riprova ancora ma la beffa è dietro l'angolo: azione personale di Akolo che calcia, con deviazione, sul primo palo ingannando Horn che non ci arriva. Lo Stoccarda passa in vantaggio ad un minuto dalla fine ma il Colonia rischia di rendere il finale del match della Mercedes-Benz Arena da thriller: cross perfetto sul secondo palo per Guirassy che calcia di prima trovando un muro chiamato Zieler che rende realtà una vittoria che mancava da 21 anni.