La giornata di Bundesliga - Il Dortmund sfida il Lipsia. Bayern, test col Friburgo

Dopo un weekend di pausa per le Nazionali, riparte la Bundesliga, con l'ottava giornata e diversi temi d'interesse, a partire dall'alta classifica, ma anche per le varie novità che accompagnano le squadre, su tutte il Bayern Monaco, con il nuovo tecnico Jupp Heynckes in panchina.

Il quarto atto della storia d'amore tra l'allenatore tedesco ed i bavaresi inizia all'Allianz Arena, davanti al pubblico di casa e con di fronte un'avversaria che non dovrebbe rappresentare una grossa insidia per i penta-campioni in carica: il Friburgo. Tanta curiosità per capire come Heynckes ridisegnerà i suoi, probabilmente dando ampio spazio a veterani e fedelissimi: Muller e Robben dovrebbero giocare, mentre James e Vidal sembrano destinati alla panchina. I due hanno vissuto una settimana travagliata in Sudamerica, il Cileno in particolare ha anche detto addio alla propria nazionale e cercherà di ritrovarsi in Germania, dopo un momento difficile nell'occhio del ciclone.

Il Bayern va alla caccia del Borussia Dortmund, impegnato contro il Lipsia in casa nel posticipo del sabato, match di cartello dell'ottava giornata di Bundesliga. Partono favoriti i gialloneri, i quali stanno provando a fare il vuoto e hanno già accumulato cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici, convincendo soprattutto a suon di gol - tre a partita di media. Hasenhuttl non farà però sconti, soprattutto guardando anche agli impegni delle concorrenti per la zona Champions League: l'Hoffenheim è infatti chiamato a un match casalingo contro l'Augsburg, sorpresa finora della stagione ma squadra di rango inferiore a quella di Nagelsmann.

Punta a risalire fino alla zona Europa anche lo Schalke 04, alla caccia di continuità all'Olympiastadion, sul campo di un Hertha Berlino anch'esso finora altalenante, nel match che è probabilmente il più interessante dell'ottava giornata dopo quello del Signal Iduna Park. Calcio d'inizio alle 15.30, stesso orario di altre due sfide - oltre al Bayern Monaco e all'Hoffenheim. Sono infatti impegnate l'Hannover contro l'Eintracht Francoforte ed il Mainz contro l'Amburgo. Particolare attenzione per i Roten, attualmente quinti in classifica e con solo 4 gol al passivo.

La domenica altre due sfide interessanti e per certi versi interlocutorie. Dopo tre pareggi consecutivi, il Wolfsburg di Schmidt punta a centrare la prima vittoria sul campo del Bayer Leverkusen, squadra che sembra avere trovato la propria identità. Chiude invece il Borussia Moenchengladbach, ospite del Werder Brema del grande ex Max Kruse.