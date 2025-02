Verso Russia 2018 - Argentina obbligata a vincere, spareggio Perù-Colombia

Il Sud America non è stato, non è e non sarà mai un semplice continente ma qualcosa che oscilla tra lo stato d'animo e la follia. La dimostrazione vivente viene data dal girone di qualificazione per il Mondiale in Russia dove, a novanta minuti dal termine, solo il Brasile è aritmeticamente qualificato. Mancano ancora quattro posti, di cui tre utili per la qualificazione diretta ed uno per lo spareggio contro la Nuova Zelanda. Sette Nazionali ancora in corsa e tutte le sfide in programma alle 01.30 italiane nella notte tra domani e mercoledì.

Sarà una notte lunga per tutti, una notte in cui il match clou si gioca a Lima dove Perù e Colombia si affronteranno in un vero e proprio spareggio visto che la squadra di casa, reduce dal pareggio con l'Argentina, è quinta con 25 punti mentre i Cafeteros, che si sono suicidati in casa col Paraguay, hanno una sola lunghezza di vantaggio. Gioca in casa il Perù e non è un dettaglio trascurabile così come le innumerevoli combinazioni che andiamo a snocciolare. Allora, la squadra di Gareca vola in Russia se:

- Vince ed una tra Argentina e Cile non vince

- Vince e l'Argentina vince con scarto pari o inferiore

- Pareggia e il Cile perde con almeno due gol di scarto e Argentina e Paraguay non vincono

La Nazionale di Guerrero e compagni, invece, va allo spareggio con la Nuova Zelanda se:

- Vince e l'Argentina vince con scarto superiore e il Cile vince

- Pareggia, il Cile non perde o lo fa con un gol di scarto e la coppia Argentina-Paraguay non vince

- Perde e l'Argentina perde con scarto pari o superiore e il Paraguay non vince

Un discorso intricato ma siamo solo all'inizio tanto che anche la Colombia può contare su diversi fattori. La squadra di Falcao, infatti, va al Mondiale se:

- Vince

- Pareggia e Argentina e Paraguay non vincono

- Pareggia, l'Argentina non vince e il Paraguay vince con meno di sette gol di scarto

- Pareggia, il Cile perde e il Paraguay non vince con meno di sette gol di scarto

- Perde, il Cile perde con scarto superiore, l'Argentina perde e il Paraguay non vince

La Nazionale di Pekermann invece va allo spareggio con la Nuova Zelanda se:

- Pareggia, l'Argentina vince, il Cile non perde e il Paraguay non vince e lo fa con meno di sette gol di scarto

- Perde, l'Argentina perde e il Paraguay non vince

- Perde, il Cile perde con scarto superiore, l'Argentina vince e il Paraguay non vince

A Quito, invece, andrà in scena una delle tre partite più calde con l'Ecuador che ospiterà l'Argentina. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in Cile che, di fatto, ha estromesso la Nazionale dalla lotta per Russia 2018 mentre l'Albiceleste ha pareggiato contro il Perù alla Bombonera e adesso da quelle parti si ha davvero paura di non volare in Russia l'anno prossimo. L'ultima volta che l'Argentina ha saltato un Mondiale era il 1970 mentre nel 1994 Maradona e compagni si sono qualificati grazie allo spareggio contro l'Australia. Una situazione che potrebbe ripetersi ma vediamo nel dettaglio le combinazioni.

L'Argentina va al Mondiale se:

- Vince e il Cile non vince

- Vince e Perù-Colombia finisce in parità

- Vince, il Perù vince con scarto inferiore e il Cile vince

- Pareggia, Colombia e Cile perdono con almeno due gol di scarto ed il Paraguay non vince

La tabella con tutte le combinazioni - Autore Fulvio Santucci

La Nazionale di Messi e compagni, invece, va allo spareggio se:

- Vince e vincono sia Colombia e Cile

- Vince, il Perù vince con scarto pari o superiore, il Cile vince

- Pareggia, il Perù perde e il Paraguay non vince

- Perde, il Perù perde con scarto superiore e il Paraguay non vince

La terza partita thrilling è quella tra Brasile e Cile con i verdeoro che sono qualificati da un pezzo mentre il Cile, con la vittoria in extremis con l'Ecuador, si è messo in una situazione ottimale tanto che la Roja è padrona del proprio destino. Queste le combinazioni che potrebbero portare Sanchez e compagni al Mondiale russo:

- Vince

- Pareggia e nessuna delle quattro dietro vince

- Pareggia e vince solo una tra Colombia, Perù e Argentina e il Paraguay con meno di sette gol di scarto

- Perde, la Colombia vince, l'Argentina perde e il Paraguay non vince

- Perde, la Colombia perde con scarto pari o superiore, l'Argentina perde e il Paraguay non vince

La Nazionale di Pizzi, invece, va allo spareggio se:

- Pareggia e vincono sia Colombia/Perù e Argentina

- Pareggia vince solo una tra Colombia, Perù e Argentina e il Paraguay vince con almeno sette gol di scarto

- Perde, la Colombia perde con scarto inferiore, l'Argentina perde e il Paraguay non vince

Discorso più semplice per l'Uruguay a cui basta un punto contro la Bolivia mentre il Paraguay, impegnato in casa contro il Venezuela, deve vincere e sperare nei risultati negativi di Cile, Perù e Argentina. L'Albirroja, come l'Argentina, deve solo vincere ma in questo caso occorrerà pregare e anche molto. Tra poco più di 36 ore sapremo, il Sud America è pronto per il folle fotofinish.