Copa America 2021: Si chiude il gruppo B con il Venezuela eliminato

Si chiude il gruppo B della Copa America con le ultime partite e l'eliminazione del Venezuela al fotofinish.

Brasile-Ecuador 1-1: Due squadre diverse e con obiettivo diverso. La Selecao non aveva nulla da chiedere essendo certa del primo posto e pareggia una partita che non serviva a nulla. Pareggio invece che pesa molto per l'Ecuador che salva la sua qualificazione e aspettava solo buone notizie dall'altra sfida del gruppo.

Venezuela-Perù 0-1: Buona notizia per l'Ecuador che supera la squadra di casa e la elimina dalla Coppa. Perù che chiude secondo alle spallle del Brasile ed onora appieno la partita e la Copa e attenzione alla squadra peruviana che potrebbe essere una avversaria molto fastidiosa e per nulla banale con cui avere a che fare.