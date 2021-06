Copa America 2021: Brasile batte la Colombia di misura

Inizio della quarta giornata della Copa America con due partite molto interessanti e da seguire.

Ecuador-Perù 2-2: Un pareggio che sta davvero stretto alla squadra ospite. La squadra peruviana doveva e poteva fare meglio contro degli avversari con enormi limiti. Nulla è compromesso, ma la lotta al secondo posto deve anche portare qualche vittoria. Perù che recupera dopo che era andato sotto 2-0 e salva la partita.

Brasile-Colombia 2-1: Non conosce soste il Brasile che vince la terza partita consecutiva e vola da solo a dominare il gruppo. Colombia che rimane seconda, ma deve far vedere in modo veloce un cambio di marcia per una squadra non ancora perfetta con quattro punti in altrettante gare.