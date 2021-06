Copa America 2021: Partenza decisa del Brasile 

Nottata appena passata che ha visto esordio della Copa America. Non solo Euro 2020 quindi in campo, ma Brasile e Colombia che partono con il botto.

Brasile-Venezuela 3-0: Selecao che parte benissimo contro una squadra falcidiata da Covid e con solo 13 giocatori disponibili. Una partita che già vedeva il Venezuela sfavorito con tutti in campo e disponibili. Brasile che non fa prigionieri e al 23' Marquinhos mette in porta il primo pallone in modo fortunato. Al 64' calcio di rigore per il Brasile: fallo di Cumana, VAR conferma e Neymar lo mette. All'89' Barbosa mette il tris.

Colombia-Ecuador 1-0: Vittoria di misura per i Cafeteros. L'Ecuador conferma il suo momento non perfetto che ha fatto vedere anche nelle partite di qualificazione al Mondiale e la Colombia passa. Cardona al 42' riceve un assist per lui in mezzo all'area che lo mette uno vs uno con il portiere e lo batte e la VAR conferma il non fuorigioco e convalida il gol.