Copa America 2021: La prima semifinale è Brasile contro Perù

Primi due quarti nella notte di Copa America. Aspettando la finale più attesa tra Argentina e Brasile, nella notte abbiamo avuto conferme dei gironi.

Perù-Paraguay 4-3 d.c.r.: La partita più interessante di questi quarti apre il programma degli stessi. Due squadre che hanno mostrato di voler essere due belle rivelazioni e la partita lo ha confermato. Rigori e spettacolo per la squadra di casa che ritrova la semifinale di Coppa che mancava da parecchio e la prende contro una formazione come quella ospite per nulla banale.

Brasile-Cile 1-0: Vittoria di misura, ma importante per un Brasile che continua la sua marcia perfetta e trova nell'ex Milan Paqueta il suo uomo in più. Cile che conferma dei limiti evidenti e troppo chiari: una squadra che aveva già convinto poco nel girone e che, nei quarti, ha confermato enormi limiti simili a quelli della fine di un ciclo.