Copa America 2021: Eliminata la Bolivia 

Nottata di Copa America assolutamente interessante con assenza delle grandi, ma con il primo verdetto: Bolivia eliminata dal torneo.

Bolivia-Uruguay 0-2: Sconfitta che vuol dire eliminazione per la squadra boliviana. Uruguay che passa al secondo turno con un autogol e la rete del solito Cavani, ma continua ad essere poco convincente come squadra per arrivare in fondo.

Cile-Paraguay 0-2: Vittoria importante per una squadra che sta dimostrando davvero di saper stupire e di volere regalare ai suoi tifosi delle sensazioni diverse. Cile che non ha per nulla convinto in questa prima fase ed è assolutamente una delusione abbastanza netta e inattesa e vedremo se cambierà qualcosa nella seconda fase.