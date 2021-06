Copa America 2021: Seconda vittoria per l'Argentina

Copa America che prosegue e chiude la sua terza giornata. Dopo la vittoria del Perù e il pari tra Venezuela ed Ecuador, nella notte due partite di scena.

Uruguay-Cile 1-1: Due squadre che fanno davvero fatica a prendere il via. Troppi problemi e troppi dubbi tra due squadre da cui ci si aspetta altro livello. Al 26' vantaggio ospite con il solito Vargas e pareggio al 66' per una autorete di Vidal. Primo punto per la squadra di casa dopo la sconfitta contro l'Argentina, mentre il Cile si mette al secondo posto

Argentina-Paraguay 1-0: Seconda vittoria di misura per l'Albiceleste. Una vittoria che certifica il primo posto nel proprio gruppo e che porta la firma del Papu Gomez al 10'. Argentina non spettacolare, am davvero cinica e potrebbe essere un vanto da portare fino ad una ipotetica finale e far della difesa, come spesso fanno, la loro arma migliore.