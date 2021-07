Copa America 2021: Seconda semifinale tra Argentina e Colombia

Seconda semifinale della Copa America che viene stabilita nella nottata. Una partita che vedrà Colombia e Argentina sfidarsi per la finale e attenzione al pronostico per nulla scontato.

Uruguay-Colombia 0-0 (2-4 d.c.r.): Sercono anche qui i rigori per chiarire quale di queste due si doveva regalare la semifinale. Una partita equilibrata e fa notizia una Colombia finalmente solida e non banale. Errori decisivi per la Celeste di Gimenez e Vina.

Argentina-Ecuador 3-0: Non c'è stata la partita. Troppo forte questa AlbiCeleste per dare idea di avere punti deboli. Girone perfetto e quarto ancora di più e ritrova la Colombia la squadra di Messi. Leo segna al 93', ma da segnalare il solito gol di Lautaro e il gol di De Paul che ha aperto la partita.

SEMIFINALI

BRASILE-PERU'

COLOMBIA-ARGENTINA