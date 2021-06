Copa America 2021: Argentina stoppata dal Cile

Seconda serata di Copa America che vede protagonista la sfida che è stata anche finale qualche anno fa tra Cile e Argentina. La generazione d'oro contro la nuova Seleccion.

Argentina-Cile 1-1: Il solito pareggio tra queste due. Ormai è un risultato da giocarsi il pari tra queste due che hanno quasi sempre portato le partite al pari finale. Secondo 1-1 dopo quello nelle qualificazioni al Mondiale. Cile che sbaglia un rigore con Vidal, Messi solita magia su punizione nel primo tempo, ma Vargas (decisivo in Nazionale, meno nei club) pareggia i conti.

Paraguay-Bolivia 3-1: Sfida che ha un padrone scontato, nonostante la squadra in trasferta venga da buone prestazioni. Esordio positivo della squadra in casa che batte e tiene il ruolo da favorita e vola in testa al girone in attesa di confrontarsi con Argentina e Cile. Paraguay che la vince nel secondo tempo dopo che la Bolivia era andata in vantaggio all'intervallo.