Bayern Monaco, Tuchel ad un passo dalla panchina. Con la benedizione di Guardiola

È Thomas Tuchel il prossimo probabile allenatore del Bayern Monaco. L'ex tecnico del Borussia Dortmund, libero dalla scorsa estate, proprio da quando ha lasciato la panchina giallonera, sembra essere stato il prescelto dalla dirigenza bavarese per succedere a Carlo Ancelotti. Da capire se si tratta di una scelta solo per questa stagione o anche per il futuro, o se tutto dipenda dai risultati che Tuchel saprà portare a casa.

Nel pareggio contro l'Hertha Berlino in panchina era seduto Sagnol, vice di Carlo Ancelotti. Un'apparizione non indimenticabile e che presto dovrebbe diventare storia. La dirigenza del Bayern, infatti, approfittando della sosta del campionato, ha scelto di accelerare i tempi per la scelta del successore di Carlo Ancelotti. Già nei giorni scorsi la stampa tedesca dava per certa la presenza a Monaco di Tuchel, segnale evidente di come la trattativa fosse in stato molto avanzato, nonostante resistesse il nome di Van Gaal come ipotesi alternativa, figura già nota dalle parti dell'Allianz Arena. Profilo che però non avrebbe incontrato i favori di Pep Guardiola, a quanto pare decisivo nella scelta, ormai prossima, di Tuchel.

Uli Hoeness si è incontrato a pranzo con l'attuale allenatore del City ed ex del Bayern Monaco. Pranzo di piacere, al termine del quale il dirigente bavarese ha parlato così della questione allenatore: "Ho detto a Pep colui che presenteremo nei prossimi giorni come allenatore ed è stato d'accordo con la decisione". Insomma, Tuchel è pronto a cominciare anche con la benedizione di uno come Guardiola, cacciato da Monaco dopo non essere riuscito a portare in Baviera la Champions League, vero obiettivo anche di questa stagione del Bayern Monaco. Attenzione poi, come si diceva, alle prospettive per Tuchel: sempre in Germania, infatti, danno per certo l'arrivo al Bayern Monaco nella prossima stagione del giovane tecnico dell'Hoffenheim Nagelsmann, con cui addirittura ci sarebbe già un accordo sulla parola. Insomma, una situazione non semplice che solo il tempo sarà in grado di delineare.