Copa America 2015: il quadro dei quarti di finale

La prima parte della Copa America di Chile 2015 va in soffitta e con sè si porta le quattro eliminate della fase a gironi. Quattro squadre che, per un motivo o per un altro, avevano fatto sognare i propri tifosi nella prima parte di competizione, per poi venir meno nell'ultima, o nelle ultime due gare.

E' il caso del Messico e del Venezuela, con i primi che con due pareggi contro Bolivia e Cile sembravano avere la strada spianata contro l'Ecuador (successivamente eliminato), prima di perdere e confermare le previsioni della vigilia di un'eliminazione precoce; i secondi erano stati, invece, la sorpresa del primo turno, con la vittoria contro la Colombia che aveva fatto parlare molto della Vinotinto: invece due sconfitte e tutti a casa.

Senza speranze il viaggio di Ecuador e Giamaica, eliminate dopo due gare con annesse sconfitte, ma che erano partiti con obiettivi e intenti diversi: gli ecuadoregni sono forse la delusione maggiore del torneo. Sconfitti dal Cile prima e dalla Bolivia dopo un primo tempo disastroso, alla Tri non è bastata la vittoria contro il Messico per tornare in corsa; discorso opposto per la Giamaica, che con tre sconfitte per 1-0 ha onorato la manifestazione nel gruppo B di Argentina, Paraguay ed Uruguay.

Detto ciò, da mercoledì notte si parte con i quarti di finale, che si preannunciano ricchi di passione, come al solito in sud America, con sfide che si preannunciano equilibrate ed emozionanti. Nel corso di questa due giorni di attesa vi porteremo all'interno delle sfide con approfondimenti e curiosità dei quattro match. Nel frattempo ecco il quadro completo del tabellone dei quarti di finale, con orari e stadi nei quali si giocheranno le sfide.

Quarti di finale

25 giugno - ore 20.30, 1.30 (ora italiana) - Cile-Uruguay (Santiago, Estadio Nacional del Chile)

26 giugno - ore 20.30, 1.30 (ora italiana) - Bolivia-Perù (Temuco, Estadio German Becker)

27 giugno - ore 20.30, 1.30 (ora italiana) - Argentina-Colombia (Vina del Mar, Estadio Sausalito)

28 giugno - ore 20.30 1.30, (ora italiana) - Brasile-Paraguay (Conception, Estadio municipal de Conception)