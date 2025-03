Inizia il rush finale: sfida al vertice tra Cile e Bolivia

Questa notte all'1:30 (ora italiana), inizierà l'ultima giornata della fase a gruppi di questa Copa America: andrà in scena Cile-Bolivia. Da un lato la Roja di Sampaoli, favoritissima anche alla vigilia per un piazzamento ai quarti, che inseguirà il sogno della prima Copa davanti ai propri tifosi, e dall'altro la Bolivia, eterna cenerentola delle Ande, che dopo un pari e una vittoria è a un passo dallo storico passaggio del turno. Le due selezioni sono prime a pari punti, dopo una vittoria e un pareggio, ma in questa ultima giornata può ancora succedere di tutto. In caso di vittoria di una delle due squadre, la sconfitta rischia di perdere il posto per i quarti di finale, a seconda dei risultati delle terze classificate degli altri due gironi. In caso di pareggio, sia Cile che Bolivia sarebbero praticamente certe del passaggio del turno, perchè in caso di terzo posto, un piazzamento a 5 punti sarebbe sicuramente tra le due migliori due classificate.

CILE - Dopo lo scandalo Vidal, il ct Sampaoli dovrà decidere se schierare dal primo minuto el Guerrero. La volontà di perdonare il centrocampista è stata espressa in più occasioni, ma contro la Bolivia potrebbe partire dalla panchina, viste le ore frenetiche vissute negli ultimi giorni, che potrebbero condizionarlo dal punto di vista del rendimento. Felipe Gutierrez è in vantaggio per una maglia da titolare nel ruolo di Vidal. A livello tattico, è prevista la difesa a tre, con Gary Medel nel cuore della retroguardia al fianco di Jara e del riconfermato Miiko Albornoz. Nel ruolo di prima punta, ballottaggio Sanchez-Pinilla, con il fuoriclasse dell'Arsenal in leggero vantaggio, e alle spalle della prima punta agirà, come sempre, il genio della Roja, el Mago Jorge Valdivia. Infine Edu Vargas potrebbe essere impiegato come laterale di centrocampo

Cile (3-5-1-1): Bravo; Jara, Medel, Albornoz; Isla, Gutierrez, Diaz, Aranguiz, Vargas; Valdivia; Sanchez (Pinilla) All. Sampaoli

BOLIVIA - El sueño Verde continua. El Loco Soria tiene alta la concentrazione dei suoi, assicurando che il caso Vidal non abbasserà certo le difese dalla selezione di casa, che sarà comunque focalizzata sull'obiettivo primario: il passaggio del turno con il miglior piazzamento. Molto probabilmente verranno riconfermati gli undici della gara contro l'Ecuador, schierati con un 4-4-2: Marcelo Moreno sarà il centravanti di spicco, affiancato da Pedriel. Sulle fasce Smedberg-Dalence, figura del partido contro la Trì, e Damien Lizio, anche se Soria potrebbe proporre Jhasmani Campos sulla corsia esterna. In porta Romel Quinonez, giovane arquero boliviano, autore di ottime prestazioni nelle prime due gare. Strappare un almeno un punto sarebbe una grande conquista per la Verde, che si assicurerebbe uno storico passaggio del turno che in caso di sconfitta potrebbe essere compromesso di piazzamenti delle altre due terze classificate. In ogni caso, Messico ed Ecuador dovranno fare punti per avvicinarsi alla vetta. Il traguardo appare molto vicino per gli uomini del Loco.

Bolivia (4-4-2): Quinones; Hurtado, Raldes, Zenteno, Morales; Smedberg-Dalence, Chumacero, Bejarano, Lizio; Pedriel, Marcelo Moreno. All. Soria.