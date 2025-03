Copa America 2015, la situazione prima dell'ultimo turno della fase a gironi

Con le gare del girone A in programma oggi si apre l'ultimo turno della fase a gruppi della Copa America 2015 in svolgimento in Cile, che stabilirà gli accoppiamenti dei quarti di finale, che si disputeranno dal 24 al 27 giugno. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ciascun girone, più le due migliori terze classificate dei tre gruppi esistenti. Vediamo qual è la situazione ad oggi, con il calendario delle prossime gare.

Gruppo A

1. Cile 4 punti (una vittoria e un pareggio, gol fatti 5, gol subiti 3, differenza reti +2)

2. Bolivia 4 punti (una vittoria e un pareggio, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)

3. Messico 2 punti (due pareggi, gol fatti 3, gol subiti 3, differenza reti 0)

4. Ecuador 0 punti (due sconfitte, gol fatti 2, gol subiti 5, differenza reti -3)

Calendario: 19 giugno ore 23 a Rancagua Messico-Ecuador, ore 1.30 a Santiago Cile-Bolivia.

Gruppo B

1. Argentina 4 punti (una vittoria e un pareggio, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)

2. Paraguay 4 punti (una vittoria e un pareggio, gol fatti 3, gol subiti 2, differenza reti +1)

3. Uruguay 3 punti (una vittoria e una sconfitta, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)

4. Giamaica 0 punti (due sconfitte, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)

Calendario: 20 giugno ore 21 a La Serena Uruguay-Paraguay, ore 23.30 a Vina del Mar Argentina-Giamaica.

Gruppo C

1. Brasile 3 punti (una vittoria e una sconfitta, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)

2. Perù 3 punti (una vittoria e una sconfitta, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)

3. Venezuela 3 punti (una vittoria e una sconfitta, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)

4. Colombia 3 punti (una vittoria e una sconfitta, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0).

Calendario: 21 giugno ore 21 a Temuco Colombia-Perù, ore 23.30 a Santiago Brasile-Venezuela.

La classifica finale di ogni girone viene stilata secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di punti conquistati;

- miglior differenza reti;

- maggior numero di reti realizzate;

- risultato nello scontro diretto (solo tra due squadre).