Copa America, tegola sul Brasile. Neymar salta Venezuela ed eventuali quarti di finale!

Notte infausta in casa Brasile. La sconfitta contro la Colombia non è che la parte migliore della serata della Seleçao di Dunga a Santiago de Chile. Il lato più oscuro è bensì l'epilogo della sfida, fatto di tensione, battibecchi, manate e forse pugni. A farne le spese è il Brasile, che vede privarsi in vista della gara decisiva contro il Venezuela del suo miglior calciatore in rosa.

Neymar, capitano della squadra pentacampeao, è stato squalificato per due giornate così come si prevedeva e salterà dunque la gara finale del girone contro il Venezuela ed anche l'eventuale quarto di finale. Una stangata che toglie a Dunga il suo fenomeno e così come ha commentato ieri sera dopo la gara dovrà trovare il modo giusto per far girare la squadra contro la Vinotinto. Non sarà affatto facile.

Questo il video della rissa scatenatasi al termine della gara che ha visti coinvolti Carlos Bacca e Neymar, entrambe espulsi.