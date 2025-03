Vidal in lacrime: "Ho sbagliato tutto, ho messo in pericolo la mia vita e quella di mia moglie, chiedo scusa al Cile"

Un Vidal visibilmente dispiaciuto ha parlato in conferenza stampa per spiegare cosa è accaduto esattamente la scorsa notte. Il centrocampista cileno della Juventus non si nasconde e chiede più volte scusa all'intero paese. Di seguito la traduzione del suo discorso.

"Vorrei raccontare cosa è successo. Ieri sono stato al casinò... Ho bevuto un paio di bicchieri e ho avuto un incidente di cui già tutti sono a conoscenza. Ho messo in pericolo la vita di mia moglie e di molte persone e sono molto pentito per questo. Prima di tutto vorrei ringraziare le persone che mi hanno sostenuto durante tutte queste ore. Voglio scusarmi anche con i miei compagni, con il corpo tecnico, con i dirigenti, con la gente, con tutto il paese. Credo che... Faccio davvero fatica a parlare... Mi vergogno tantissimo per quello che è successo. L'unica cosa che posso fare è chiedere scusa. Voglio dimostrare sul campo la mia gratitudine per questa opportunità che mi è stata data. E voglio ancora chiedere scusa... Credo di aver deluso tutti e voglio provare a dare il massimo per rimediare. Chiedo scusa anche alle persone che sono rimaste coinvolte in questo incidente di cui sono responsabile. Vi chiedo scusa."