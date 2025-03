Colombia, le parole di Pekerman dopo la sconfitta contro il Venezuela

Inizia male il cammino della Colombia in questa Copa America. 0-1 contro la “Vinotinto”, alle porte la sfida con il Brasile e a chiudere il Perù, che ha mostrato tanta qualità proprio contro la nazionale verdeoro.

"Mi dispiace per la sconfitta, ma devo fare i complimenti al Venezuela per essere stato un grande rivale”. Per poi proseguire così: “Non siamo riusciti a dominare la partita nè a completare i passaggi che di solito i nostri mediani azzeccano. Abbiamo trovato tante difficoltà, ma questa è stata una classica partita di Copa America, competizione in cui non è mai facile trovare il ritmo giusto. E purtroppo, in questa partita, il risultato è tutto tranne che buono per noi.”

Amareggiato si, ma José Pekerman si dimostra anche fiducioso. Non tutto è andato male: “Non cambieremo il nostro modo di giocare contro il Brasile. Ogni rivale è importante, ma non c’è nulla di specifico da cambiare per quella partita.”