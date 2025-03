Copa America 2015: Cile, i convocati di Sampaoli

Il ct del Cile Jorge Sampaoli ha diramato la lista dei convocati per la Copa America 2015. Folta la rappresentanza italiana in rosa, con ben sei calciatori che miltano nel nostro campionato e un ex, Eduardo Vargas, attaccante che ha militato nel Napoli di Mazzarri prima di essere ceduto all'estero. La Roja cercherà di stupire e fare bella figura davanti al pubblico di casa, così come nell'ultimo Mondiale, quando soltanto la traversa di Pinilla divise i cileni dall'impresa di eliminare i padroni di casa del Brasile.

Questa la rosa completa

Portieri: Claudio Bravo (Barcellona, Spagna), Johnny Herrera (Un. de Chile), Paulo Garcés (Colo-Colo)

Difensori: Gonzalo Jara (Magonza, Germania), Gary Medel (Internazionale, Italia), Mauricio Isla (QPR, Inghilterra), Eugenio Mena (Cruzeiro, Brasile), José Rojas (Un. de Chile), Miiko Albornoz (Hannover 96, Germania)

Centrocampisti: Jean Beausejour (Colo-Colo), Arturo Vidal (Juventus, Italia), Matías Fernández (Fiorentina, Italia), Jorge Valdivia (Palmeiras, Brasile), Carlos Carmona (Atalanta, Italia), David Pizarro (Fiorentina, Italia), Charles Aránguiz (Internacional, Brasile), Felipe Gutiérrez (Twente, Olanda), Marcelo Díaz (Amburgo, Germania)

Attaccanti: Alexis Sánchez (Arsenal, Inghilterra), Edu Vargas (QPR, Inghilterra), Mauricio Pinilla (Atalanta, Italia), Edson Puch (Huracán, Argentina), Ángelo Henríquez (Dinamo Zagabria, Croazia)