Coppa America 2015, Perù: i convocati di Gareca

Ricardo Gareca, Commissario Tecnico del Perù, ha reso pubblica nella giornata di ieri la lista dei ventitré convocati per la Copa América 2015. La manifestazione inizierà ufficialmente l'11 di giugno con la gara inaugurale tra i padroni di casa del Cile e l'Ecuador, ma la blanquirroja o gli incas, saranno chiamati al difficile esordio tre giorni dopo, il 14, contro il Brasile.

L’allenatore argentino non poteva non fare affidamento sull'italiano Vargas della Fiorentina, oltre ai quattro cavalieri che formano il reparto d'attacco che saranno: Pizarro, Farfán, Guerrero e Carrillo. Obiettivo difficile quello degli incas passare il primo turno, con Brasile e Colombia ampiamente favorite per i primi due posti e per il passaggio diretto ai quarti di finale. Resta tuttavia disponibile, ed alla portata dei peruviani, il terzo posto come migliore delle tre terze, che decreterà le ultime due qualificate al secondo turno ad eliminazione diretta.

I tagli rispetto ai pre convocati sono Callens (difensore centrale), Dulanto (difensore centrale), Benavente (trequartista), Cruzado (centrocampista), Ascues (mediano), Albaraccin (mediano), Avila (punta), Daniel Chavez (punta)

Ecco la lista completa:

Portieri:

Diego Penny (Sporting Cristal)

Pedro Gallese (Juan Aurich)

Salomón Libman (Un. César Vallejo)

Difensori:

Luis Advíncula (Vitória Setúbal, Portogallo)

Christian Ramos (Juan Aurich)

Yoshimar Yotún (Malmö, Svezia)

Carlos Zambrano (Eintracht Francoforte, Germania)

Jair Céspedes (Juan Aurich)

Hansell Riojas (Un. César Vallejo)

Pedro Paulo Requena (Un. César Vallejo)

Centrocampisti:

Juan Manuel Vargas (Fiorentina, Italia)

Josepmir Ballón (Sporting Cristal)

Carlos Lobatón (Sporting Cristal)

Paolo Hurtado (Paços Ferreira, Portogallo)

Edwin Retamoso (Real Garcillaso)

Christian Cueva (Alianza Lima)

Carlos Ascues (Melgar)

Joel Sánchez (Un. San Martín)

Attaccanti:

Claudio Pizarro (Bayern Monaco, Germania)

Jefferson Farfán (Schalke 04, Germania)

Paolo Guerrero (Corinthians, Brasile)

André Carrillo (Sporting Lisbona, Portogallo)

Yordy Reyna (RB Lipsia, Germania)