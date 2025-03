Coppa America 2015, Argentina: i convocati del Tata Martino

Si apre ufficialmente con la lista dei convocati della Nazionale Albiceleste dell'Argentina la Copa America 2015, che dall'11 di Giugno terrà impegnati gli appassionati di calcio sudamericano, e non solo. Il Cile ospiterà la manifestazione continentale che, come ogni edizione, vivrà sul bipolarismo Brasile ed Argentina, con l'incognita Uruguay campione in carica.

Uno dei primi allenatori ad emettere la lista dei convocati è stato, ieri nella nottata italiana, El Tata Martino, selezionatore della Nazionale Argentina. Non ci sono particolari sorprese, con il blocco del Mondiale confermato assieme a qualche gustosa aggiunta. C'è, ovviamente, dopo le scorse apparizioni in amichevole, Carlos Tevez, trascinatore della Juventus, che si porta con sé anche Roberto Pereyra. Per gli juventini un tour de force non indifferente, visto che assieme a Mascherano e Messi raggiungeranno la lingua di terra cilena subito dopo la finale di Champions League e dopo una settimana esatta, il 13 di Giugno, dovranno esordire contro il Paraguay.

Ci sono, tra gli altri, anche gli italiani Sergio Romero e Mariano Andujar, portieri della Sampdoria e del Napoli, Facundo Roncaglia, difensore del Genoa, e Lucas Biglia, faro del centrocampo della Lazio di Pioli. Spicca il nome, a centrocampo, di Ever Banega, fresco campione dell'Europa League con il Siviglia di Emery, anche se il marchio di fabbrica, da sempre, dell'Albiceleste, è il reparto offensivo. C'era l'imbarazzo della scelta a disposizione di Martino, che si è affidato al meglio che ci fosse in circolazione: Tevez farà compagnia ad Higuain, Messi, Aguero ed a Lavezzi.

I tagli rispetto alla lista dei pre convocati sono Marchesin (portiere), Orban (terzino sinistro), Federico Fernandez (difensore centrale), Enzo Perez (mezzala), Maxi Rodriguez (esterno d'attacco), Felipe Mancuello (centrocampista) e Gaitan (ala sinistra)

Questa la lista completa.

Portieri:

Sergio Romero (Sampdoria, Italia)

Nahuel Guzmán (Tigres, México)

Mariano Andújar (Napoli, Italia)

Difensori:

Pablo Zabaleta (Manchester City, Inglaterra)

Facundo Roncaglia (Genoa, Italia)

Ezequiel Garay (Zenit, Rusia)

Martín Demichelis (Manchester City, Inglaterra)

Nicolás Otamendi (Valencia, España)

Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra)

Milton Casco (Newell's, Argentina)

Centrocampisti

Javier Mascherano (Barcelona, España)

Lucas Biglia (Lazio, Italia)

Éver Banega (Sevilla, España)

Roberto Pereyra (Juventus, Italia)

Fernando Gago (Boca Juniors, Argentina)

Ángel Di María (Manchester United, Inglaterra)

Eric Lamela (Tottenham, Inglaterra)

Javier Pastore (PSG, Francia)

Attaccanti

Lionel Messi (Barcelona, España)

Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra)

Carlos Tevez (Juventus, Italia)

Ezequiel Lavezzi (PSG, Francia)

Gonzalo Higuaín (Napoli, Italia)