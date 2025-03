Bundesliga, i verdetti di fine stagione

Una stagione quasi senza storia quella della Bundesliga, con un padrone assoluto come il Bayern Monaco, che aveva già il titolo in tasca già da un mese abbbondante. Interessante però quel che succedeva alle spalle dei bavaresi, ovvero una bagarre e una lotta fino all'ultima giornata, che si è giocata ieri.

Non erano in discussione i due posti per la Champions diretta, che si sono presi Wolfsburg e Borussia Moenchengladbach, mentre il Leverkusen dovrà passare attraverso i preliminari. La prima sorpresa si incontra al quinto posto, perchè l'Augsburg farà il suo debutto in Europa League, arrivando direttamente ai gironi. Comincerà invece prima la stagione delle due squadre della Ruhr: Schalke 04 e Borussia Dortmund hanno passato una stagione complicata, ma si sono aggiudicate il pass per l'Europa, a spese di Hoffenheim, Werder Brema e Eintracht Francoforte. Non è riuscita invece la rimonta a Mainz e Colonia, che han però raggiunto l'obiettivo della permanenza in Bundes.

Salvezze quasi disperate quelle di Hannover e Stoccarda, capaci di raccogliere rispettivamente 7 e 9 punti nelle ultime 3 giornate grazie a uno scatto d'orgoglio. Proprio nell'ultima giornata erano in programma due scontri diretti a dir poco decisivi con Friburgo e Paderborn: queste ultime ne sono uscite sconfitte per 2-1, pregiudicando così quanto di buono fatto nelle gare precedenti e costrette alla retrocessione anche grazie alla vittoria dell'Amburgo, che si è guadagnato il play-out contro la terza classificata di 2. Bundesliga, come lo scorso anno. A quota 35 punti, insieme a Van der Vaart e compagni, c'è anche l'Hertha Berlino, favorito però dagli scontri diretti e quindi salvo.

