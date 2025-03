Coppa America 2015: le scelte definitive del Messico

Già nella giornata di oggi le varie confederazioni calcistiche qualificatesi alla Coppa America che si svolgerà in Cile (11 giugno-4 luglio), hanno stilato le varie liste dei pre-convocati. Ma ci sono squadre, come ad esempio il Messico guidato da Miguel Herrera, che ha già le idee chiare su chi mandare in campo, avendo già scelto i 23. Dopo questa prima lista, il ct messicano dovrà diramare un altro elenco, quello per la Gold Cup, la quale avrà inizio solo due giorni dopo la finalissima di Santiago del Cile.

Le scelte a prima vista fanno subito capire che “El Tricolor” punterà maggiormente sulla Gold Cup che sull’imminente torneo, dunque in Cile con le seconde linee, per utilizzare poi i migliori nella rassegna iridata riguardante centro e nord America. Prima dell’arrivo in terra cilena, la squadra affronterà il 30 maggio la nazionale di Guatemala a Tuxtla Gutierrez, il 3 giugno sarà la volta del Perù a Lima, per poi concludersi a San Paulo con un’amichevole di prestigio contro il Brasile, affrontato lo scorso anno ai Mondiali, dove la partita si concluse sullo 0-0, che risultò anche stretto ai messicani per il gioco espresso.

Il Messico tuttavia cercherà di ripetere il miglior risultato in Coppa America che risale al 2001, quando El Tricolor fu sconfitto in finale dalla Colombia.

PORTIERI: Corona (Cruz Azul), Tala (Toluca), Hernandez (Veracruz). DIFENSORI: Marquez (Hellas Verona), Flores (Cruz Azul), Ayala (Tigre), Velarde (Monterrey). Dominguez (Cruz Azul), Salcedo (Guadalajara), Aldrete (Santos), Herrera (Pachuca), Corral (Queretaro). CENTROCAMPISTI: Osuna (Queretaro), Medina (Atlas), Guemez (Tijuana), Ruiz (Twente), Aquino (Rayo Vallecano), Montes (Leon), Fabian (Guadalajara). ATTACCANTI: Jimenez (Atletico Madrid), Herrera (Pumas), Esqueda (Tigres), Vuoso (Chiapas).