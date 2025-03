Coppa America 2015, il Brasile convocati altri 7 giocatori: ci sono Kaka, Felipe Anderson e Neto

Alla ricerca del riscatto. Sarà questo il motto del Brasile dopo la debacle al Mondiale casalingo. I tifosi verdeoro fanno ancora fatica a dimenticare il 7-1 subito contro la Germania, e per metterla alle spalle ci vorrebbe soltanto una vittoria in Cile. Dunga sta preparando al meglio la squadra per la Coppa America, e gli ultimi risultati conseguiti ne sono la prova.

Il Ct verdeoro aveva già diramato la lista dei 23 convocati (clicca qui per l'analisi dettagliata della prima convocazione) per la competizione che si svolgerà dall'11 giugno al 4 luglio, ma oggi ha deciso di ampliare la lista a 30 nomi. A giovare della decisione del ct Dunga sono stati quindi 7 giocatori, che dovranno battersi a denti stretti per provare a scalzare dalla lista finale uno dei giocatori già presenti alla prima convocazione. Questi i giocatori chiamati questa mattina: Gil del Corinthians, Fred dello Shakthar, Rafael Alcantara del Barcellona, Kakà , Leandro Damiao del Cruzeiro, ed infine Neto della Fiorentina e il gioiello biancoceleste Felipe Anderson.

Questo l'elenco completo dei 30, che verrà ridotto a 23 all'inizio di Giugno:

PORTIERI: Jefferson (Botafogo), Diego Alves (Valencia), Marcelo (Gremio), Neto (Fiorentina)

DIFENSORI: David Luiz (PSG), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Atletico Madrid), Gil (Corinthians), Fabinho (Monaco), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Chelsea), Danilo (Porto)

CENTROCAMPISTI: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Casemiro (Porto), Fred (Shakhtar Donetsk), Rafael Alcantara (Barcellona), Felipe Anderson (Lazio)

ATTACCANTI: Everton Ribeiro (Al-Ahli), Douglas Costa (Shakhtar Donetsk), Willian (Chelsea), Coutinho (Liverpool), Kakà (Orlando City), Neymar (Barcellona), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Robinho (Santos), Firmino (Hoffenheim), Leandro Damiao (Cruzeiro).